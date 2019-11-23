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Вирус ломает телефон и ворует деньги: украинцам рассылают опасные ссылки (видео)

STYLERЖизнь    23.11.2019 - 09:44
Вирус ломает телефон и ворует деньги: украинцам рассылают опасные ссылки (видео)
Кибермошенники рассылают ссылки с вирусом, который ломает телефон (Фото: коллаж РБК-Украина)

Кибермошенники в мессенджере распространяют ссылки с вирусами

Украинцев предупреждают о кибермошенниках, которые рассылают опасные ссылки, нажав на которую ваш смартфон блокируется, при этом злоумышленники получают данные по банковской карточке своей жертвы. Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

От нового вируса, который выводит из строя гаджеты, пострадали преимущественно школьники. Аферисты маскируют своего "троянского коня" под рекламку или предложение получить бесплатно тысячу мегабайт или в таком духе - только нужно кликнуть на ссылку, которая пришла в мессенджере.

Киевлянка Яна Островская столкнулась с такой проблемой, и после выхода из строя смартфона отнесла его в мастерскую. К счастью, финансы у школьницы с телефонному номеры не были привязаны.

В сервисном центре обнаружили троянский вирус, который "вырубил" процессор. Потребовался ремонт устройства стоимостью около двух тысяч гривен.

Вирус ломает телефон и ворует деньги: украинцам рассылают опасные ссылки (видео)

Кибермошенники рассылают ссылки с вирусом, который ломает телефон (Фото: скриншот)

По словам эксперта технической безопасности Александра Илюши, он столкнулся с данным видом кибермошенничества и рассылкой вредоносной программы еще летом. Тогда от злоумышленников пострадали 30 человек:

Специалист рассказал, что вирус сперва похищает данные кредиток, а тут же, чтобы пострадавший не смог быстренько "отвязать" платежные карты от телефона - выводит из строя сам телефон.

"Впрочем, бывает и такое, что в результате вирусной атаки телефон не выходит из строя, а просто блокируется", - говорит эксперт.

Так, после этого на экране появляется сообщение с предложением заплатить, чтобы проблема была решена и гаджет разблокирован.

Вирус ломает телефон и ворует деньги: украинцам рассылают опасные ссылки (видео)

Мошенники шантажируют свои жертвы, блокируя телефон (Фото: скриншот)

На такой шантаж нельзя поддаваться, отметил эксперт по кибербезопасности Александр Карпов.

"Если приложение заблокировало ваш смартфон, и у вас начинают вымогать деньги за разблокировку, не тратьте деньги. Переводите устройство в заводские настройки или идите на сайт европола", - рассказал он.

При помощи инструкций на сайте можно попытаться самостоятельно разблокировать телефон и избежать расходов в сервисном центре.

Видео: Кибермошенники рассылают ссылки с вирусом, который ломает телефон и ворует деньги

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