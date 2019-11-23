Вірус ламає телефон і краде гроші: українцям розсилають небезпечні посилання (відео)

Кібершахраї розсилають посилання з вірусом, який ламає телефон (Фото: колаж РБК-Україна)

Кіберзлочинці в месенджері поширюють посилання з вірусами

Українців попереджають про кіберзлочинців, які розсилають небезпечні посилання, натиснувши на який ваш смартфон блокується, при цьому зловмисники отримують дані по банківській картці своєї жертви. Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Від нового вірусу, який виводить з ладу гаджети, постраждали переважно школярі. Аферисти маскують свого "троянського коня" під рекламку або пропозицію отримати безкоштовно тисячу мегабайт тощо - тільки потрібно натиснути на посилання, яке прийшло в месенджерері.

Киянка Яна Островська зіткнулася з такою проблемою, і після виходу з ладу смартфона віднесла його в майстерню. На щастя, фінанси у школярки з телефонним номери не були прив'язані.

В сервісному центрі виявили троянський вірус, який "вирубив" процесор. Був потрібен ремонт пристрою вартістю близько двох тисяч гривень.

Кібершахраї розсилають посилання з вірусом, який ламає телефон (Фото: скріншот)

За словами експерта технічної безпеки Олександра Ілюши, він зіткнувся з даним видом кібершахрайства та розсилкою шкідливої програми ще влітку. Тоді від зловмисників постраждали 30 осіб:

Фахівець розповів, що вірус спершу викрадає дані кредиток, і одразу, щоб потерпілий не зміг швиденько "відв'язати" платіжні картки від телефону - виводить з ладу сам телефон.

"Втім, буває і таке, що в результаті вірусної атаки телефон не виходить з ладу, а просто блокується", - говорить експерт.

Так, після цього на екрані з'являється повідомлення з пропозицією заплатити, щоб проблема була вирішена і гаджет було розблоковано.

Шахраї шантажують свої жертви, блокуючи телефон (Фото: скріншот)

На такий шантаж не можна піддаватися, зазначив експерт з кібербезпеки Олександр Карпов.

"Якщо додаток заблокував ваш смартфон, і у вас починають вимагати гроші за розблокування, не витрачайте гроші. Переводьте пристрій на заводські налаштування або йдіть на сайт європолу", - розповів він.

За допомогою інструкцій на сайті можна спробувати самостійно розблокувати телефон та уникнути витрат у сервісному центрі.

Відео: Кібершахраї розсилають посилання з вірусом, який ламає телефон і краде гроші