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Вирус из Китая можно вылечить: медики предложили решение

STYLERЖизнь    24.01.2020 - 22:27
Вирус из Китая можно вылечить: медики предложили решение
Вирус из Китая можно вылечить (Коллаж РБК-Украина)

Врачи предложили метод лечения коронавируса

Коронавирус из Китая, который вызывает тяжелую пневмонию, кроме КНР зафиксирован еще в восьми странах - Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Южной Корее, США, Японии, Тайване, Непале. Как отмечают медики, специфического лечения от него нет, но представители компании Gilead Sciences Inc предложили в качестве альтернативы попробовать лечить заболевших людей лекарством от лихорадки Эбола. Он называется ремдесивир.

Опыты на животных показали, что данный препарат эффективен против этой инфекции, но нет доказанной эффективности лекарства именно против этого штамма вируса. Представитель компании сообщил, что в качестве эксперимента Gilead Sciences Inc уже предложила свою помощь китайским медикам.Об этом сообщает Аljazeera.

В заявлении фармацевтической компании отмечается, что Gilead ведет активные дискуссии с исследователями и клиницистами в Соединенных Штатах и ​​Китае относительно продолжающейся вспышки коронавируса в Ухане и потенциального использования ремдесивира в качестве исследовательского лечения.

Напомним, что до сих пор не известно, может ли коронавирус 2019-nCoV передаваться от человека к человеку. Поэтому ВОЗ пока не считает ситуацию чрезвычайной и призывает не поддаваться панике.

Медики рекомендуют больше дышать воздухом, не находиться в местах со скоплением людей, мыть лицо и руки после прогулок, тщательно мыть яйца и рыбу, стараться не контактировать с людьми, у которых видны явные признаки ОРВИ.

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