Вірус з Китаю можна вилікувати: медики запропонували рішення

Вірус з Китаю можна вилікувати (Колаж РБК-Україна)

Лікарі запропонували метод лікування коронавіруса

Коронавірус з Китаю, який викликає важку пневмонію, крім КНР зафіксований ще у восьми країнах - Таїланді, В'єтнамі, Сінгапурі, Південній Кореї, США, Японії, Тайвані, Непалі. Як зазначають медики, специфічного лікування від нього немає, але представники компанії Gilead Sciences Inc запропонували в якості альтернативи спробувати лікувати хворих людей ліками від лихоманки Ебола. Він називається ремдесивір.

Досліди на тваринах показали, що цей препарат ефективний проти цієї інфекції, але немає доведеної ефективності ліки саме проти цього штаму вірусу. Представник компанії повідомив, що в якості експерименту Gilead Sciences Inc вже запропонувала свою допомогу китайським медикам.Про це повідомляє Аljazeera.

У заяві фармацевтичної компанії наголошується, що Gilead веде активні дискусії з дослідниками і клініцистами в Сполучених Штатах і Китаї щодо триваючої спалаху коронавіруса в Ухані і потенційного використання ремдесивіра в якості дослідницького лікування.

Нагадаємо, що досі не відомо, чи може коронавірус 2019-nCoV передаватися від людини до людини. Тому ВООЗ поки не вважає ситуацію надзвичайною і закликає не піддаватися паніці.

Медики рекомендують більше дихати повітрям, не перебувати у місцях зі скупченням людей, мити обличчя і руки після прогулянок, ретельно мити яйця і рибу, намагатися не контактувати з людьми, у яких помітні явні ознаки ГРВІ.