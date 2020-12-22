Вирус будет мутировать и дальше: врач призвал не поддаваться панике из-за нового штамма COVID-19

Коронавирус продолжает бушевать в Украине и во всем мире. Недавно новую волну паники подняли сообщения о новом штамме вируса в Великобритании. Украинский врач призвал не бояться мутаций COVID-19, так как она была прогнозируемой.

Как объяснил медик Павел Сильковский из детской больницы города Ровно в комментарии для ТСН, новый штамм коронавируса действительно передается легче. Но мутация вируса была спрогнозирована учеными и в будущем COVID-19 будет мутировать дальше. По словам специалиста, не нужно этого бояться, а просто научиться с этим жить.

"У меня такое впечатление, что страх и паника настолько завладели человечеством, что просвета в ближайшей перспективе не видно. Жаль, что в поддержку этого страха задействовано и научное сообщество. С самого начала всем было известно, что это РНК-вместимый вирус и он может быстро мутировать", - объяснил Сильковский.

Он сравнил коронавирус с гриппом и пояснил, что все вирусы поддаются мутации со временем. Тем более, что от появления COVID-19 прошел уже почти год и неудивительно, что он начал мутировать.

"Чуть ли не каждый год мы имели новый штамм вируса гриппа. И как-то же человечество продолжало жить. И границы не закрывались, и самолеты продолжали летать. Коронавирус начал распространяться примерно год назад. И что удивительного, что новый год принес новый штамм", - высказал свое мнение медик.

Он добавил, что люди, которые уже перенесли коронавирус, могут иметь более устойчивый иммунитет к гриппу. По его личным наблюдениям, пациенты, которые в начале 2020 года перенесли грипп и ОРЗ, некоторое время не заражались коронавирусом даже при подтвержденном контакте с больными. И по мнению врача, новые штаммы COVID-19 будут появляться в будущем, но людям стоит быть к этому готовыми.

"Должны быть некоторые новые правила поведения и коммуникации. Но закрывать все вокруг, пугаться друг друга, истерить – не выход. Иначе от страха умрешь быстрее, чем от новых штаммов. Потому что они будут все новые и новые. Нужно внедрять разумные и логичные правила, а не производить все новые запреты и наказания", - считает Сильковский.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи объяснили, повлияет ли новый штамм коронавируса на эффективность вакцины.

А также рассказывали о том, что инфекционист рассказал, чем грозит новый вид коронавируса из Британии.