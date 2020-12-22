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Врачи рассказали, повлияет ли новый штамм коронавируса на эффективность вакцины

Вторник 22 декабря 2020 13:25
Врачи рассказали, повлияет ли новый штамм коронавируса на эффективность вакцины
Вакцина от коронавируса (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские врачи рассказали, повлияет ли новый штамм коронавируса из Британии на эффективность вакцины от COVID-19. В Национальной академии наук, где активно изучают проблемы и последствия распространения коронавируса, сообщают украинцам, что причин для волнения нет.

"Эта мутация не затрагивает С-протеин, то есть она не отразится на специфичности вакцины. Вакцина будет действенной", –рассказал "Сегодня" доктор биологических наук, директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины Александр Комиссаренко.

Новый штамм быстрее распространяется, но он не такой жесткий, как его предшественник из-за которого локдаун объявили практически во всем мире.

"Его распространенность значительно больше – на 70%, а может и больше, чем того, который был до этого. Но, к счастью, он не является более летальным и не вызывает более тяжелого течения заболевания", – сказал Комиссаренко.

Медики уверяют, что мутация вирусов - это нормальный процесс.

"Сама по себе мутация не должно нас пугать. Эти процессы, они происходили все время. Новые штаммы – они будут появляться, потому что это естественный процесс", – рассказала пульмонолог Светлана Гук.

Доктора напоминают, что если вы выздоровели - не спешите снимать маску. Случаи повторного заражения все же существуют.

"Ваш иммунный ответ к новому штамму, возможно, не такой, он не может 100-процентно совпадать, так как этот ген у него мутировавший, но тем не менее какие-то частички совпадают, и ваш иммунный ответ, возможно, на 70 процентов будет способен бороться с новым штаммом", – резюмировала пульмонолог.

Как мы писали ранее, известный разрушитель мифов сделал важное заявление о новом типе коронавируса из Британии.

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