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Инфекционист рассказал, чем грозит новый вид коронавируса из Британии

Понедельник 21 декабря 2020 23:11
Инфекционист рассказал, чем грозит новый вид коронавируса из Британии
Инфекционист рассказал об угрозе нового вида коронавируса из Британии (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Инфекционист Вадим Аристов объяснил, чем грозит новый вид коронавируса, который обнаружили в Британии. По словам эксперта, всего существует меньше десятка видов коронавируса. При этом пока для людей это никаких изменений не несет.

Тот вид, который обнаружили в Британии, он имеет такую же патогенность и не вызывает большую смертность и осложнений. Вирус только распространяется более активно. Об этом Аристов заявил в эфире телеканала "НАШ".

В данный момент все, что может сделать наша страна, так это ограничить перемещение людей из мест очага нового вида COVID-19, ограничить прилет самолетов и усилить контроль на границе. При этом инфекционист отметил, что мы не знаем, какие варианты коронавируса заражают украинцев.

"Возможно он у нас уже длительное время циркулирует. Поскольку у нас нет лабораторий, которые бы занимались секвенированием образцов вирусов, которые циркулируют", - заявил эксперт.

Но пока речь не идет о том, что для лечения этого вида вируса необходимы какие-то особенные препараты или особый подход к лечению.

Аристов отметил, что пока точно не ясно, как новый вид коронавируса будет действовать на антитела у людей. Возможно вакцины нужно будет изменить, но это медики смогут сделать без проблем.

Напомним, врач-пульмонолог Киевской городской клинической больницы № 17 развенчала главные мифы о коронавирусе.

Ранее врач рассказала, что вакцинировать будут не всех украинцев.

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