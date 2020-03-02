Виртуальный супермаркет: украинских военных начали кормить по-новому

Вооруженные Силы Украины перешли на новую систему питания по каталогу продуктов после того, как стало известно о введение электронных военных билетов. Как сообщили в Минобороны, в обновленном меню воинов с марта будет более чем 400 наименований продуктов, из которых возможно составить ежедневный рацион.

"Главное условие - не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 до 74 грн за один суточный комплект", - отметили в ведомстве.

Теперь у военных появилась возможность выбрать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону. Открывая каталог продуктов питания, предоставленный снабжающими компаниями-победителями процедуры публичных закупок, командир воинской части может выбирать продукты, как в виртуальном супермаркете.

В Минобороны подчеркнули, что реформирование устаревшей системы питания создало широкие возможности в обеспечении ежедневного меню военнослужащих продуктами, обычными в гражданской жизни, но ранее недоступными людям в военной форме.

"Теперь по результатам регулярного мониторинга прослеживается позитивное восприятие военнослужащих внедренной системы питания. Вместе с тем, начат эксперимент с малыми гарнизонами, которые непосредственно не задействованы в операции ООС, для приведения качества питания до уровня боевых подразделений", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине с 1 апреля начнется срочный призыв в армию, который продлится до 30 июня включительно.