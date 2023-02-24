Виросли чи впали? Як змінилися зарплати українців за рік повномасштабної війни

Якими були зарплати в Україні протягом року

Середня зарплата українців у 2022 році склала 13 376 гривень. Це на 382 гривень більше, ніж у 2021 році - 12 993 гривень.

Цікаво, що в грудні 2022 року середня зарплата значно перевищила середню річну. Вона склала 15 116 гривень. До слова це на 584 гривень менше, ніж у грудні 2021 року.

Зрештою склалася така картина із середніми зарплатами:

січень - 14 055 гривень

лютий - 14 133 гривень

березень - 13 016 гривень

квітень - 12 081 гривень

травень - 12 528 гривень

червень - 13 957 гривень

липень - 13 499 гривень

серпень - 12 745 гривень

вересень - 13 387 гривень

жовтень - 12 949 гривень

листопад - 13 020 гривень

грудень - 15 116 гривень

У грудні заробітна плата була найвищою, а у квітні - найнижчою.

Чи зросте сума "мінімалки"

1 жовтня 2022 року в Україні підвищили мінімальну зарплату з 6 500 до 6 700 гривень. Проте у 2023 році її підвищувати не планують. Вона залишиться сталою протягом усього року.

Але варто враховувати плату податків на доходи фізичних осіб і військовий збір. Разом це 19,5%, а якщо цю суму відняти від "мінімалки" вийде 5 393 гривні.

Експерти вважають, що середній розмір виплат може зрости до 18 261 гривні.