Выросли или упали? Как изменились зарплаты украинцев за год полномасштабной войны

Какими были зарплаты в Украине в течение года

Средняя зарплата украинцев в 2022 году составила 13 376 гривен. Это на 382 гривен больше, чем в 2021 году - 12 993 гривен.

Интересно, что в декабре 2022 года средняя зарплата значительно превысила среднюю годовую. Она составила 15 116 гривен. К слову, это на 584 гривен меньше, чем в декабре 2021 года.

В итоге сложилась такая картина со средними зарплатами:

январь - 14 055 гривен

февраль - 14 133 гривен

март - 13 016 гривен

апрель - 12 081 гривен

май - 12 528 гривен

июнь - 13 957 гривен

июль - 13 499 гривен

август - 12 745 гривен

сентябрь - 13 387 гривен

октябрь - 12 949 гривен

ноябрь - 13 020 гривен

декабрь - 15 116 гривен

В декабре заработная плата была самой высокой, а в апреле - самой низкой.

Вырастет ли сумма "минималки"

1 октября 2022 года в Украине повысили минимальную зарплату с 6 500 до 6 700 гривен. Однако в 2023 году его повышать не планируют. Она останется постоянной в течение всего года.

Но следует учитывать плату налогов на доходы физических лиц и военный сбор. Итого это 19,5%, а если эту сумму отнять от "минималки" получится 5 393 гривны.

Эксперты считают, что средний размер выплат может возрасти до 18 261 гривны.