Вирощуєте помідори вдома? Не забувайте про ці речі в догляді

Одразу обирайте великий горщик

Рослини томатів воліють зберігати своє коріння нерухомим після висадки, тому намагайтеся одразу вибирати достатньо великі контейнери, щоб рослині було комфортно зростати.

Забезпечте тривале освітлення

Для зросту помідорам потрібно багато сонячного світла - щонайменше шість годин на день.

При вирощуванні томатів у закритому приміщенні потрібно розмістити рослину на освітленому підвіконні на сонячному боці будинку або використати світлодіодну лампу як більш надійне джерело світла - особливо в осінні та зимові місяці.

Перевірте кислотність ґрунту

Ґрунт для помідорів неодмінно повинен бути злегка кислим - з pH від 5,8 до 6,8. Для вирощування томатів у закритому ґрунті найкраще використовувати готову суміш відповідної кислотності.

Крім цього, можна використати комбінацію вермикуліту і торф'яного моху, а також добрива для додавання поживних речовин у ґрунт.

Підтримуйте ґрунт вологим

Рослини томатів потребують рясного зволоження, а ті, що ростуть у закритому ґрунті, вимагають більш частого поливу, ніж ті, що вирощуються на городі.

Хоча земля в горщиках з помідорами має бути вологою, перевірте її стан перед тим, як поливати - зачекайте, поки висохнуть перші кілька сантиметрів.

Подбайте про дренаж ґрунту

Підтримуйте ґрунт постійно вологим, але добре дренованим. Забезпечте достатню циркуляцію повітря та дренажні отвори - використання блюдечка для томатів може допомогти запобігти перезволоженню коренів.

Зробіть літню температуру вдома

Помідори люблять теплу погоду, тому температура в приміщенні з цими рослинами має становити 21 градус тепла або вище.

Уникайте розміщення рослин біля вентиляційних отворів, а також захищайте помідори від холодних протягів і надмірного тепла від вентиляційних отворів печі або батарей.

Знизьте рівень вологості вночі

Для того, щоб виростити помідори вдома, радять тримати їх в приміщенні з дещо нижчою вологістю вночі, ніж вдень.

Щоб повітря було достатньо зволожене, можна використовувати спеціальний прилад, пульверизатор з водою, або ж розвісити вологі рушники.

Регулярно вносьте добрива

Після того, як томати почнуть рости і з'являться сходи, рослинам знадобляться добрива. Регулярне внесення поживних речовин допомагає помідорам процвітати, оскільки частий полив вимиває мінерали з закритого ґрунту.

Рекомендують щотижня використовувати водорозчинне або органічне добриво - спеціально для їстівних рослин. Кожні чотири-шість тижнів радять вносити гранульоване добриво.

Завжди поливайте помідори при пересадці

Якщо необхідно пересадити помідори, обережно обкопайте корені та помістіть молоду рослину в новий контейнер так, щоб частина стебла була нижче лінії ґрунту.

Акуратно утрамбуйте ґрунт навколо стебла і ретельно полийте помідори. Підживлення рослини під час посадки допоможе додати рослині поживних речовин, які вона могла втратити під час пересадки.

Ретельно оглядайте рослини на появу шкідників

Вирощування томатів у закритому ґрунті не означає, що шкідники та хвороби не впливатимуть на них. Попелиця, білокрилка, павутинний кліщ та інші шкідники можуть вражати рослини, але помідори можна вилікувати, якщо виявити проблеми на ранній стадії.

Обприскування рослин водою часто є найефективнішим методом видалення шкідників, але якщо проблема не зникає, спробуйте зібрати шкідників вручну.

Якщо ці методи не розв'язують проблему, розгляньте можливість використання олії німу. Інші хвороби, які вражають рослини томатів, що ростуть у закритому ґрунті - гниль, в'янення та фітофтороз - виникають через перезволоження коренів.

Належний догляд - якщо рослини отримуватимуть достатню кількість прямого сонячного проміння, правильну кількість добрив, а горщики матимуть дренажні отвори - допоможе запобігти цьому.