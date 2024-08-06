Пропаде врожай чи треба просто зменшити полив: 8 причин закрученого листя томатів

Помідори - одна з найпопулярніших городніх культур, їх легко вирощувати, вони дають чудові врожаї, а домашні плоди смачніші за магазинні. Але вирощування цього овочу не обходиться без певних труднощів. Однією з проблем є скручування листя томатів, на що є різноманітні причини.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Southern Living .

Недостатній полив

Томати потребують постійної вологи, а не коливання періодів вологого та сухого ґрунту. Симптоми скручування листя поширені на початку вегетації, коли погодні умови змінюються від вологих і дощових до спекотних і сухих.

Під час цього переходу рослини, як правило, відчувають стрес, оскільки швидкість виходу води з листя перевищує швидкість її поглинання корінням. Рослини реагують на це скручуванням листя, що зменшує втрату води.

Щоб зменшити стрес для рослини і запобігти скрученню листя, підтримуйте рівномірний полив. Шар мульчі також допомагає рослині не втрачати занадто багато вологи.

Надмірний полив

Крім недостатньої кількості вологи, надмірний полив також може призвести до скручування листя томатів. У цьому випадку листя зазвичай повертається до нормального стану, і рослина відновлюється, якщо налагодити правильний режим поливу.

Надмірна спека

Коли температура тримається на стабільно високому рівні, рослини томатів відчувають стрес. Затінення рослин від спекотного післяобіднього сонця може бути варіантом у місцевостях, схильних до сильної спеки.

Крім цього, висаджувати помідори слід в місцях, де вони отримують трохи післяобіднього затінку. Додайте мульчу навколо основи, щоб утримувати вологу, і переконайтеся, що рослини достатньо политі.

Занадто багато добрив

Ви можете контролювати стрес у рослин, уникаючи надмірного внесення добрив, особливо азотних. Коли рослина дозріла, азот їй не потрібен - добрива, що містять цю речовину, можуть спричинити скручування листя.

У такому випадку слід припинити внесення таких добрив і дати рослині час, щоб повернутися до нормального стану.

Сильна обрізка

Обрізка рослин томатів може бути корисною для поліпшення доступу повітря і плодоношення, але видалення занадто великої кількості листя за один раз може призвести до того, що рослина буде захищати те, що залишилося, скручуючи його у відповідь.

Якщо це сталося, дайте рослині кілька тижнів, щоб вона відновилася і відростила більше листя. Обрізайте рослини потроху і прополюйте вручну навколо основи рослин, щоб не пошкодити коріння під час вирощування.

Поява шкідників

Сильне пошкодження комахами, такими як попелиця, білокрилка і трипс, також може призвести до скручування листя томатів, оскільки вони висмоктують сік з листя.

Якщо листя помідорів скручується, перевірте нижню сторону листя на наявність комах. Якщо шкідники присутні, спробуйте для початку змити їх якомога більше. За потреби використовуйте інсектицидне мило.

Потрапляння гербіцидів

Пошкодження гербіцидами - ще одна поширена причина скручування листя у томатів, адже ці рослини дуже чутливі до хімічних речовин. Це відбувається, коли гербіцид розпилюється в одному місці, але вітер переносить його в інше місце.

Як правило, пошкодження гербіцидами спочатку вражає нові пагони. Симптоми можуть відрізнятися залежно від конкретного гербіциду, однак уражене листя має тенденцію нахилятися донизу, скручуючись.

Пошкодження гербіцидами також впливає на інші рослини, а не лише на помідори. Шкоду від гербіцидів можна мінімізувати, зменшивши їхнє використання в ландшафті та ретельно дотримуючись інструкцій на етикетці.

Уникайте обприскування при великій швидкості вітру і використовуйте низький тиск розпилення для збільшення розміру крапель, оскільки більші частинки з меншою ймовірністю переміщуються з вітром.

Залишки гербіцидів в мульчі

Ще одним джерелом шкоди від гербіцидів є залишки в мульчі або компості, виготовленому з сіна або гною, які були оброблені сильними засобами.

Деякі гербіциди можуть зберігатися на обробленому сіні та продуктах з нього протягом 18 місяців. Проте цього джерела шкоди легко уникнути, купуючи сіно у надійного постачальника, або, перш ніж використовувати скошену траву для мульчі, зачекати рекомендований період після обробки гербіцидами.