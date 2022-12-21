Вірні ознаки, що вас зраджують. Просто перевірте ці речі

Робота

Може статися, що він (вона) останнім часом дуже багато "працює", навіть у вихідні. Особливо дивно, що колись таких трудових подвигів не спостерігалося, і при цьому заробітку більше не стало.

Телефон

Якщо раніше телефон валявся будь-де і як завгодно, а на дзвінки він (вона) відповідати не поспішав або просив відповісти вас, то різкі "польоти" до телефону, нервозність при ваших спробах натискати кнопки мобільника партнера - явна ознака того, що інформацію від вас приховують.

Автомобіль

Переднє пасажирське сидіння в його авто постійно відсунуто не так, як ви звикли. Присутній запах парфумів, і не виключено, що в поспіху хтось щось може загубити.

Одяг

Якщо на роботу ваша дружина носить дорогу еротичну білизну, варто задуматися. Ну, а якщо ваш чоловік вирішив різко змінити свій стиль, то варто задуматися вам.

Ліжко

Один із членів сім’ї інтерес до цієї справи майже втратив. А якщо інтим таки трапляється, то з'являються нові "фішки". Наприклад, партнер просить вас про щось, чого раніше не було, або застосовує нові прийомчики. Все дуже класно, ось тільки хто і де навчив?

Звички

Відмова від куріння або повернення до звички без видимих причин має вас насторожити. Чи, наприклад, з'являються нові фрази, висловлювання

Запах

Від одягу та волосся вашого партнера пахне чужими парфумами. При чому ситуація повторюється багаторазово і запах парфумів залишається незмінним.

"Сліди"

Чужа помада чи волосся, подряпини, засоси, синці на сідницях. Якщо партнер раптом почав спати у футболці, вам варто перевірити його спину. А от засоси на шиї чи синці на сідницях виправдати вже точно буде важко. Так само можуть насторожити чуже волосся на спідньому чи сліди помади там само.

Гроші

Мова йде про великі суми грошей, що йдуть у невідомому напрямку. Такі дії можуть пояснюватись турботою про "завтрашній день". Але пильність втрачати, сліпо вірячи у ділові якості партнера, не варто.