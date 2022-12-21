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Верные признаки, что вам изменяют. Просто проверьте эти вещи

Как обнаружить измену (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Чтобы обнаружить изменщика или изменщицу не обязательно применять изощренные пытки, достаточно просто внимательно понаблюдать за партнером. И если вас что-то настораживает, не стоит закрывать на это глаза, ведь дыма без огня не бывает.

Об этом пишет Telegram канал "Сексология".

Работа

Может случиться, что он (она) в последнее время очень много "работает", даже в выходные. Особенно удивительно, что когда-то таких трудовых подвигов не наблюдалось, и при этом заработка больше не стало.

Телефон

Если раньше телефон валялся где угодно и как угодно, а на звонки он (она) отвечать не спешил или просил ответить вас, то резкие "полеты" к телефону, нервозность при ваших попытках нажимать кнопки мобильника партнера - явный признак того, что информацию от вас скрывают.

Автомобиль

Переднее пассажирское сиденье в его авто постоянно отодвинуто не так, как вы привыкли. Присутствует запах духов, и не исключено, что в спешке кто-то может что-то потерять.

Одежда

Если на работу ваша жена носит дорогое эротическое белье, стоит задуматься. Ну а если ваш мужчина решил резко изменить свой стиль, то стоит задуматься вам.

Кровать

Один из членов семьи интерес к этому делу почти утратил. А если интим все же случается, то появляются новые "фишки". К примеру, партнер просит вас о чем-то, чего раньше не было, или применяет новые приемчики. Все очень классно, вот только кто и где научил?

Привычки

Отказ от курения или возвращение к привычке без видимых причин должно вас насторожить. Или, например, появляются новые фразы, высказывания

Запах

От одежды и волос вашего партнера пахнет чужими духами. Причем ситуация повторяется многократно и запах духов остается неизменным.

"Следы"

Чужая помада или волосы, царапины, засосы, синяки на ягодицах. Если партнер вдруг начал спать в футболке, вам следует проверить его спину. А вот засосы на шее или синяки на ягодицах оправдать уж точно будет тяжело. Так же могут насторожить чужие волосы на нижнем белье или следы помады там же.

Деньги

Речь идет о больших суммах идущих в неизвестном направлении. Такие действия могут объясняться заботой о "завтрашнем дне". Но бдительность терять, слепо веря в деловые качества партнера, не стоит.

Раньше мы писали, по каким признакам можно понять, что ваши отношения обречены.

Кроме того читайте, в какие мифы о сексе пора перестать верить.

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