Не виривайте їх! Ці бур'яни вказують на родючість ґрунту

Щириця закинута

Цей бур'ян росте в пухкій, суглинистій, родючій землі, яка містить багато азоту. Якщо на вашому городі чи в саду росте щириця, це ознака того, що в ґрунті достатня кількість гумусних речовин. Але виривати щирицю потрібно до того, як вона почне цвісти.

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Галінсога дрібноквіткова

Попри те, що цей бур'ян є однорічним, він встигає насіятися у досить великій кількості. Галінсога росте в добре зволожених ґрунтах. Тому якщо побачили її на своїй ділянці, можете не перейматися: ваш ґрунт в порядку.

Фото: SuperAgronom.com

Жовтий осот польовий

Осот не буде рости в сухій землі, а також на ділянці, куди потрапляє мало сонця. Тому цей бур'ян є знаком того, що кислотність і зволоженість вашого ґрунту на необхідному рівні.

Для того, щоб винищити осот, необхідно сіяти жито чи овес.

Фото: Вікіпедія

Фіалка польова

Ми звикли до того, що фіалка - це кімнатна рослина, а не бур'ян, проте вона має й таких представників. Ті, хто намагалися розводити фіалку вдома, знають, наскільки вона вимоглива. Тому якщо помітили її на своїй ділянці, можете бути впевненими, що це хороший знак.

Фото: SuperAgronom.com

Талабан польовий

Як і вище описані рослини, талабан з'являється лише у вологих місцях з пухким ґрунтом. До того ж він росте в землі з достатньою кількістю калію. Якщо побачили його, цього сезону можете не підживлювати землю на городі.

Фото: Вікіпедія