"Вирішив зробити приємно": Даша Квіткова розсекретила незнайомця, який дарує їй квіти

Українська блогерка Даша Квіткова похизувалась квітами, які їй подарував таємничий незнайомець. Вона з підписниками поділилась, хто цей незнайомець.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Як виявилось, квіти блогерці подарував військовий, який служить на фронті. Захисник бачив, що Квіткова чи не щодня переказує кошти на ЗСУ, тож вирішив зробити їй приємно.
Квіткова зізналась, що зараз вони з військовим, ім'я якого Богдан, підтримують зв'язок.
"Це був воєнний, його звати Богдан, він воює вже не перший місяць, і я неймовірно вдячна (він бачив мої донати), що він вирішив зробити мені приємно. І ми зараз підтримуємо зв'язок", - написала Даша.
Також на запитання підписників, чи закохана зараз вона у когось, вона відповіла: "так, у себе".
Даша Квіткова розповіли, у кого вона закохана (скриншот)
Також нещодавно блогерка розповідала, що в розмові з чоловіком згадала про те, що їй потрібен новий ноутбук, і вже на наступний день загадковий чоловік їй його подарував.
"Зловила себе на дуже приємних відчуттях. Ось цей момент, коли ти сама можеш собі дозволити купити щось, але при розмові з чоловіком згадуєш, що у тебе чогось немає, і він на наступний день тобі це дарує" - написала Квіткова.
Вона додала, що такий дорогий подарунок їй зробив не чоловік Микита Добринін, з яким вона нещодавно розійшлася, а інший чоловік.
Даші Квітковій чоловік подарував ноутбук (скриншот)
Нещодавно ми повідомляли, що Квіткова та Добринін розійшлися. Зіркова пара не змогла подолати кризу у стосунках.
Також ми писали, як виглядала Даша до одруження з Микитою Добриніним.