Як виглядала Даша Квіткова до одруження з Микитою Добриніним: яскраві фото

Новина про те, що блогер Даша Квіткова та її чоловік ведучий Микита Добринін розлучилися , облетіла всі соціальні мережі. Єдина пара з шоу "Холостяк" не змогла впоратися з кризою у стосунках та прийняла рішення про розлучення. Поки що вони просто роз'їхалися, і Микита часто приходить у гості, щоб бачитись із сином.

Як виглядала Даша до весілля з Микитою і чим займалася – у матеріалі Styler нижче.

Даша Квіткова до весілля з Добриніним

Даша народилася 9 липня 1998 року. Її справжнє прізвище - Матюніна, але вона з дитинства його не любила і взяла псевдонім Квіткова. Після заміжжя взяла прізвище чоловіка – Вакулович.

Зі школи дівчина мріяла про кар'єру актриси, але після 9-го класу пішла вчитися на стиліста - за порадою мами. Потім вона закінчила Академію перукарського мистецтва та вступила до Київського національного університету культури та мистецтв.

Її брат Євген – займається колористикою, сестра Анастасія – перекладачка, а сестра Надя – гімнастка. Мама очолює відділ навчання персоналом української філії L'Oreal.

Як виглядала Даша з 2013 по 2019 рік:

Фото: instagram.com/kvittkova

Даша з юності вела блог в Instagram, де рекламувала різні бренди. Згодом вона стала амбасадором ювелірної компанії SOVA та послом Apple в Україні.

У 2019 році вона взяла участь у 9 сезоні реаліті-шоу "Холостяк", де боролася за серце ведучого та шоумена Микити Добриніна (Влада Вакуловича).

На той момент вона працювала у мережі салонів краси та вже запустила власний бренд одягу. Її доходи на той момент були від реклами у соціальних мережах.

Попри початкове враження на проєкті "Холостяк", Даша підкорила Микиту, і він обрав її переможницею. Деякий час пара жила у цивільному шлюбі та багато подорожувала.

Фото: instagram.com/kvittkova

Даша та Микита

Стосунки пари розвивалися у непростий період – у 2020 році почалася пандемія коронавірусу. Але весілля Квіткової та Добриніна відбулося.

Вони купили спочатку квартиру у Києві, а потім і будинок, за 20 хвилин їзди від центру столиці. За кілька місяців пара повідомила, що чекає на дитину. 13 липня 2021 року Даша народила сина, якого назвали Лев. Микита був на сьомому небі від щастя.

У лютому 2022 року почалася війна, і Микита відвіз Дашу із сином у безпечне місце. Весною з'явилися перші натяки, що у стосунках пари не все гладко.

Але у вересні 2022 року Квіткова та Добринін прийняли важливе рішення – вони повінчалися у церкві. І потім навіть заговорили про другу дитину.

Даша та Микита з 2019 по 2022 рік:

Фото: instagram.com/kvittkova

Але у січні пара повідомила про своє розставання. Даша зізналася, що проблеми у стосунках почалися ще до війни й весь останній рік вони намагалися вирішити сімейну кризу. Ближче до кінця року вони ухвалили взаємне рішення про те, що їм потрібно розлучитися, і ініціатором серйозної розмови стала Квіткова.

Причина - моральне пересичення один одним. Кохання зі стосунків не пішло, але спільне життя почало завдавати морального болю.

"Ми були разом 24/7. Ми просто в якийсь момент зрозуміли, що, по-перше, ми дуже наситилися один одним. По-друге, у нас різна швидкість: я лечу попереду планети, а він - плавніший. На цьому фоні ми морально один одного задушили", - пояснила Даша.

Фото: instagram.com/kvittkova

Ще однією причиною стала робота Квіткової – вона багато часу приділяла своїм проєктам та розривалася між сином, чоловіком та роботою.

Зараз пара намагається зберегти дружні та цивілізовані стосунки – заради сина Лева. Микита зазначив, що вірить у те, що вони зможуть пройти цей етап достойно.