"Решил сделать приятно": Даша Квиткова рассекретила незнакомца, который дарит ей цветы

Украинская блогерша Даша Квиткова похвасталась цветами, которые ей подарил таинственный незнакомец. Она с подписчиками поделилась, кто этот незнакомец.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Как оказалось, цветы блогерше подарил служащий на фронте военный. Защитник видел, что Квиткова ежедневно переводит средства на ВСУ, поэтому решил сделать ей приятно.
Квиткова призналась, что сейчас они с военным, имя которого Богдан, поддерживают связь.
"Это был военный, его зовут Богдан, он воюет уже не первый месяц, и я невероятно благодарна (он видел мои донаты), что он решил сделать мне приятно. И мы сейчас поддерживаем связь", - написала Даша.
Также на вопрос подписчиков, влюблена ли она сейчас в кого-то, она ответила: "да, в себя".
Даша Квиткова рассказали, в кого она влюблена (скриншот)
Также недавно блогерша рассказывала, что в разговоре с мужчиной вспомнила о том, что ей нужен новый ноутбук, и уже на следующий день загадочный мужчина подарил ей его.
"Поймала себя на очень приятных ощущениях. Вот этот момент, когда ты сама можешь себе позволить купить что-то, но при разговоре с мужчиной вспоминаешь, что у тебя чего-то нет, и он на следующий день тебе это дарит" - написала Квиткова.
Она добавила, что такой дорогой подарок ей сделал не муж Никита Добрынин, с которым она недавно разошлась, а другой мужчина.
Даше Квитковой мужчина подарил ноутбук (скриншот)
Недавно мы сообщали, что Квиткова и Добрынин разошлись. Звездная пара не смогла преодолеть кризис в отношениях.
Также мы писали, как выглядела Даша до замужества с Никитой Добрыниным.