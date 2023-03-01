"Решил сделать приятно": Даша Квиткова рассекретила незнакомца, который дарит ей цветы

Что рассказала блогерша

Как оказалось, цветы блогерше подарил служащий на фронте военный. Защитник видел, что Квиткова ежедневно переводит средства на ВСУ, поэтому решил сделать ей приятно.

Даше Квитковой военный подарил цветы (скриншот)

Квиткова призналась, что сейчас они с военным, имя которого Богдан, поддерживают связь.

"Это был военный, его зовут Богдан, он воюет уже не первый месяц, и я невероятно благодарна (он видел мои донаты), что он решил сделать мне приятно. И мы сейчас поддерживаем связь", - написала Даша.

Даша Квиткова рассказала, кто ей подарил цветы (скриншот)

Также на вопрос подписчиков, влюблена ли она сейчас в кого-то, она ответила: "да, в себя".

Даша Квиткова рассказали, в кого она влюблена (скриншот)

Дорогой подарок от мужчины

Также недавно блогерша рассказывала, что в разговоре с мужчиной вспомнила о том, что ей нужен новый ноутбук, и уже на следующий день загадочный мужчина подарил ей его.

"Поймала себя на очень приятных ощущениях. Вот этот момент, когда ты сама можешь себе позволить купить что-то, но при разговоре с мужчиной вспоминаешь, что у тебя чего-то нет, и он на следующий день тебе это дарит" - написала Квиткова.

Она добавила, что такой дорогой подарок ей сделал не муж Никита Добрынин, с которым она недавно разошлась, а другой мужчина.

Даше Квитковой мужчина подарил ноутбук (скриншот)