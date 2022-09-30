Без жодних добавок. В Україні виростили гігантський буряк (фото)

Як вдалося виростити овоч-шигант?

Жінка посіяла городину на ділянці, де вже давно нічого не росло. Добрива та домішки вона не використовувала.

Коли ж настав час збирати врожай, господиня навіть у долоні сплеснула, від такого дива. Сусіди поклали буряк на ваги та були просто шоковані. Адже овоч важив 5 кілограмів та 450 грамів.

"Я прийшла до сусідки і вона винесла мені цей гігантський овоч, а потім вирішила його подарувати, мовляв, не знає, що з ним робити. Раніше сім'я не жила в будинку та ділянки не мала. А цього року на необробленій землі вперше посадили буряк. Насіння ж купили на ринку. У мережі про цей сорт зазначено, що максимально можна отримати овочі вагою до 500 грамів. Тут майже в десять разів більше! Всі дивуються, що так вийшло, тому що нічим не підгодовували, нічим не обробляли", - розповідає сусідка Анастасія.

Овоч завісив понад 5 кілограмів (vinnitsa.info)

Господиня овоча віддала його сусідці, а тій вдалося розрізати його тільки сокирою.

"Я вирішила приготувати борщову заправку. Довго розмірковувала, як це її розрізати, довелося рубати сокирою. Близько півгодини тільки очищала. А всередині овоч такий солодкий як яблуко. Після зважування буряк порізала соломкою і помістила в морозильну камеру, так що цілу зиму буду. До речі, овоч ми вже дегустували, так страва вийшла смачною та поживною”, - додала сусідка Олени.

Буряк господиня подарувала сусідці (vinnitsa.info)