Без жодних добавок. В Україні виростили гігантський буряк (фото)
На Вінниччині, в селі Черепашинці Олена Шевчук виростила на городі гігантський овоч. Українка похвалилася величезним буряком, вага якого становить понад 5 кілограмів.
Про буряк-рекордсмен розповіли у виданні Вінниця. інфо.
Як вдалося виростити овоч-шигант?
Жінка посіяла городину на ділянці, де вже давно нічого не росло. Добрива та домішки вона не використовувала.
Коли ж настав час збирати врожай, господиня навіть у долоні сплеснула, від такого дива. Сусіди поклали буряк на ваги та були просто шоковані. Адже овоч важив 5 кілограмів та 450 грамів.
"Я прийшла до сусідки і вона винесла мені цей гігантський овоч, а потім вирішила його подарувати, мовляв, не знає, що з ним робити. Раніше сім'я не жила в будинку та ділянки не мала. А цього року на необробленій землі вперше посадили буряк. Насіння ж купили на ринку. У мережі про цей сорт зазначено, що максимально можна отримати овочі вагою до 500 грамів. Тут майже в десять разів більше! Всі дивуються, що так вийшло, тому що нічим не підгодовували, нічим не обробляли", - розповідає сусідка Анастасія.
Овоч завісив понад 5 кілограмів (vinnitsa.info)
Господиня овоча віддала його сусідці, а тій вдалося розрізати його тільки сокирою.
"Я вирішила приготувати борщову заправку. Довго розмірковувала, як це її розрізати, довелося рубати сокирою. Близько півгодини тільки очищала. А всередині овоч такий солодкий як яблуко. Після зважування буряк порізала соломкою і помістила в морозильну камеру, так що цілу зиму буду. До речі, овоч ми вже дегустували, так страва вийшла смачною та поживною”, - додала сусідка Олени.
Буряк господиня подарувала сусідці (vinnitsa.info)
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