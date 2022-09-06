В Карпатах нашли гигантский гриб: фото невероятной находки

О находке рассказали в Карпатском национальном природном парке.

В частности, размер и вес гриба впечатляет.

"Гриб-гигант найден в Ворохтянском ПНДВ (природоохранное научно-исследовательское отделение)", - говорится в сообщении.

Общий вес гриба составляет 3 килограмма.

Гигантский гриб сфотографировали на память, ведь такой трудно найти.

В комментариях пользователи пишут, что им трудно поверить в то, что этот гриб настоящий.

В Карпатах нашли гриба-великана (facebook.com/CarpathianNNP)