В Карпатах нашли гигантский гриб: фото невероятной находки
Огромный гриб нашли в Карпатах (facebook.com/CarpathianNNP)
В Карпатах грибники нашли гриб гигантского размера.
О находке рассказали в Карпатском национальном природном парке.
В частности, размер и вес гриба впечатляет.
"Гриб-гигант найден в Ворохтянском ПНДВ (природоохранное научно-исследовательское отделение)", - говорится в сообщении.
Общий вес гриба составляет 3 килограмма.
Гигантский гриб сфотографировали на память, ведь такой трудно найти.
В комментариях пользователи пишут, что им трудно поверить в то, что этот гриб настоящий.
В Карпатах нашли гриба-великана (facebook.com/CarpathianNNP)
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