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В Карпатах нашли гигантский гриб: фото невероятной находки

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Карпаты, Вторник 06 сентября 2022 14:53
В Карпатах нашли гигантский гриб: фото невероятной находки Огромный гриб нашли в Карпатах (facebook.com/CarpathianNNP)
Автор: Татьяна Самарук

В Карпатах грибники нашли гриб гигантского размера.

О находке рассказали в Карпатском национальном природном парке.

В частности, размер и вес гриба впечатляет.

"Гриб-гигант найден в Ворохтянском ПНДВ (природоохранное научно-исследовательское отделение)", - говорится в сообщении.

Общий вес гриба составляет 3 килограмма.

Гигантский гриб сфотографировали на память, ведь такой трудно найти.

В комментариях пользователи пишут, что им трудно поверить в то, что этот гриб настоящий.

В Карпатах нашли гигантский гриб: фото невероятной находкиВ Карпатах нашли гигантский гриб: фото невероятной находки

В Карпатах нашли гриба-великана (facebook.com/CarpathianNNP)

Ранее мы сообщали, что на Волыни женщина вырастила огромный огурец.

Также мы писали, что в Украине нашли гигантский гриб.

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