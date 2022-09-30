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Без единых добавок. В Украине вырастили гигантскую свеклу (фото)

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Пятница 30 сентября 2022 09:29
Без единых добавок. В Украине вырастили гигантскую свеклу (фото) В Винницкой области выросла свекла-гигант (vinnitsa.info)
Автор: Людмила Жукова

В Винницкой области, в селе Черепашинцы Елена Шевчук вырастила на огороде гигантский овощ. Украинка похвасталась огромной свеклой, вес которой составляет больше 5 килограммов.

О свекле-рекордсмене рассказали в издании Винница. инфо.

Как удалось вырастить овощ-гигант?

Женщина посеяла овощи на участке, где уже давно ничего не росло. Удобрения и примеси она не использовала.

Когда же пришло время убирать урожай, хозяйка даже в ладони всплеснула, от такого чуда. Соседи положили его на весы и были просто шокированы. Ведь овощ весил 5 килограммов и 450 граммов.

"Я пришла к соседке и она вынесла мне этот гигантский овощ, а потом решила его подарить, мол, не знает, что с ним делать. Раньше семья не жила в доме и участки не держали. А в этом году на необработанной земле впервые посадили свеклу. Семена же купили на рынке. В сети об этом сорте указано, что максимально можно получить овощи весом до 500 граммов. Тут почти в десять раз больше! Все удивляются, что так получилось, потому что ничем не подкармливали, ничем не обрабатывали. Но за своим огородом ухаживали тщательно, все лето проведя здесь с тяпкой", - рассказывает соседка Анастасия.

Без единых добавок. В Украине вырастили гигантскую свеклу (фото)Овощ завесил больше 5 килограммов (vinnitsa.info)

Хозяйка овоща отдала его соседке, а той удалось разрезать овощ только топором.

"Я решила приготовить борщевую заправку. Долго размышляла как это его разрезать, пришлось рубить топором. Около получаса только очищала. А внутри овощ такой сладкий как яблоко. После взвешивания свеклу порезала соломкой и поместила в морозильную камеру, так что целую зиму буду готовить украинский борщ. Кстати, овощ мы уже дегустировали, так блюдо получилось вкусным и питательным", - добавила соседка Елены.

Без единых добавок. В Украине вырастили гигантскую свеклу (фото)

Свеклу хозяйка подарила соседке (vinnitsa.info)

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