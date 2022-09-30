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Віри, Надії Любові та матері їхньої Софії: що обов'язково зробити на свято, чому воно особливе

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П'ятниця 30 вересня 2022 06:01
Віри, Надії Любові та матері їхньої Софії: що обов'язково зробити на свято, чому воно особливе Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Щороку 30 вересня православний світ відзначає важливе церковне та народне свято – Віра, Надія, Любов та мати їх Софія.

Про всі традиції та заборони цього свята читайте в матеріалі Styler.

Віра, Надія, Любов і їхня мати Софія - це християнські мучениці, що жили у 2 столітті нашої ери в Римській імперії.

Софія була родом із Мілана. Вона рано овдовіла, після чого перебралася до Риму. Своїх дочок Софія виховувала у християнській вірі і навіть дала їм імена на честь головних християнських чеснот – Віра, Надія та Любов.

На той час римська держава жорстоко переслідувала віруючих у Христа. Маленьких дівчаток (старшої Віри тоді було всього 12, а молодшої Любові лише 9) заарештували, катували, а потім убили на очах їхньої матері.

Сама Софія померла наступного дня біля могили своїх дочок. За все пережите Віра, Надія, Любов і мати їхня Софія були зараховані до лику святих і сьогодні молитвами до них відбуваються чудеса.

30 вересня раніше називали "бабиним святом", в яке треба було поплакати.

Тоді вірили, що ранок цього дня всі жінки мають починати з гучного плачу, який є своєрідним оберегом. Сльози в народній традиції – це не лише вираз природного горя чи смутку, а й форма ритуальної поведінки. І так шанували матір дівчаток Софію, яка померла після доньок.

Якщо 30 вересня оплакати всіх своїх близьких та свою власну частку, то протягом року нічого поганого не станеться.

Прикмети цього свята

  • Теплий та ясний день означає, що у річках багато риби.
  • Журавлі вже полетіли на зимівлю – на Покрову вдарять заморозки.
  • Похмурий день обіцяє хорошу погоду найближчими днями.
  • Якщо береза вже пожовкла, зима буде ранньою.
  • Народні прикмети кажуть, що цей день завжди холодний і дощовий;

Що не можна робити у цей день

  • Не можна лаятись, обговорювати людей за спиною.
  • Закоханим не можна вінчати цього дня.
  • Жінкам сьогодні не можна працювати вдома – це вважається гріхом.

Жінки з іменами Віра, Надія, Любов та Софія відзначають іменини саме 30 вересня.

Раніше ми писали просвітські свята, які на нас чекають у жовтні 2022 року.

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