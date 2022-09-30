Віри, Надії Любові та матері їхньої Софії: що обов'язково зробити на свято, чому воно особливе

Щороку 30 вересня православний світ відзначає важливе церковне та народне свято – Віра, Надія, Любов та мати їх Софія.

Про всі традиції та заборони цього свята читайте в матеріалі Styler.

Віра, Надія, Любов і їхня мати Софія - це християнські мучениці, що жили у 2 столітті нашої ери в Римській імперії.

Софія була родом із Мілана. Вона рано овдовіла, після чого перебралася до Риму. Своїх дочок Софія виховувала у християнській вірі і навіть дала їм імена на честь головних християнських чеснот – Віра, Надія та Любов.

На той час римська держава жорстоко переслідувала віруючих у Христа. Маленьких дівчаток (старшої Віри тоді було всього 12, а молодшої Любові лише 9) заарештували, катували, а потім убили на очах їхньої матері.

Сама Софія померла наступного дня біля могили своїх дочок. За все пережите Віра, Надія, Любов і мати їхня Софія були зараховані до лику святих і сьогодні молитвами до них відбуваються чудеса.

30 вересня раніше називали "бабиним святом", в яке треба було поплакати.

Тоді вірили, що ранок цього дня всі жінки мають починати з гучного плачу, який є своєрідним оберегом. Сльози в народній традиції – це не лише вираз природного горя чи смутку, а й форма ритуальної поведінки. І так шанували матір дівчаток Софію, яка померла після доньок.

Якщо 30 вересня оплакати всіх своїх близьких та свою власну частку, то протягом року нічого поганого не станеться.

Прикмети цього свята

Теплий та ясний день означає, що у річках багато риби.

Журавлі вже полетіли на зимівлю – на Покрову вдарять заморозки.

Похмурий день обіцяє хорошу погоду найближчими днями.

Якщо береза вже пожовкла, зима буде ранньою.

Народні прикмети кажуть, що цей день завжди холодний і дощовий;

Що не можна робити у цей день

Не можна лаятись, обговорювати людей за спиною.

Закоханим не можна вінчати цього дня.

Жінкам сьогодні не можна працювати вдома – це вважається гріхом.

Жінки з іменами Віра, Надія, Любов та Софія відзначають іменини саме 30 вересня.