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У Віри Брежнєвої відібрали бізнес у Росії: що відомо

Вівторок 05 грудня 2023 15:30
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У Віри Брежнєвої відібрали бізнес у Росії: що відомо Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Віра Брежнєва втратила свій останній бізнес у Росії. Мова йде про бутік жіночого одягу Myseasons у Петербурзі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пропагандистські Telegram-канали.

Що відомо

Виконавиця відкрила магазин разом із російською дизайнеркою Ханною Хмелевою.

Як пише Telegram-канал Mash, під час обговорення умов ведення бізнесу Брежнєва взяла на себе зобов'язання займатися "розкруткою".

У Віри Брежнєвої відібрали бізнес у Росії: що відомо

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Причиною того, що в артистки відібрали бізнес, стало те, що українка вже понад півтора року зовсім не залучена до справ.

Крім того, ТОВ, створене Вірою в РФ, було закрито за борги.

Зазначимо, що співачка до 24 лютого 2022 року жила і активно будувала кар’єру в країні-агресорці.

У Віри Брежнєвої відібрали бізнес у Росії: що відомо

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Після початку повномасштабного вторгнення РФ вона виїхала з території держави-ворога і оселилася за кордоном, де зайнялася волонтерством.

А нещодавно знаменитість вперше за довгий час виступила в Україні. Брежнєва з'явилась на концерті "Новорічної музичної платформи".

Нещодавно Єфросиніна дала пораду любителям російських пісень і фільмів.

Також ми писали, що колишній режисер легендарного кіножурнала "Єралаш" відправився на війну проти України.

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