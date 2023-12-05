У Віри Брежнєвої відібрали бізнес у Росії: що відомо
Співачка Віра Брежнєва втратила свій останній бізнес у Росії. Мова йде про бутік жіночого одягу Myseasons у Петербурзі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пропагандистські Telegram-канали.
Що відомо
Виконавиця відкрила магазин разом із російською дизайнеркою Ханною Хмелевою.
Як пише Telegram-канал Mash, під час обговорення умов ведення бізнесу Брежнєва взяла на себе зобов'язання займатися "розкруткою".
Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Причиною того, що в артистки відібрали бізнес, стало те, що українка вже понад півтора року зовсім не залучена до справ.
Крім того, ТОВ, створене Вірою в РФ, було закрито за борги.
Зазначимо, що співачка до 24 лютого 2022 року жила і активно будувала кар’єру в країні-агресорці.
Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Після початку повномасштабного вторгнення РФ вона виїхала з території держави-ворога і оселилася за кордоном, де зайнялася волонтерством.
А нещодавно знаменитість вперше за довгий час виступила в Україні. Брежнєва з'явилась на концерті "Новорічної музичної платформи".