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Колишній режисер легендарного кіножурнала "Єралаш" відправився на війну проти України

Понеділок 04 грудня 2023 22:42
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Колишній режисер легендарного кіножурнала "Єралаш" відправився на війну проти України Екс-режисер "Єралашу" воює проти України (фото: vk.com/ilya_belostotsky)
Автор: Юлія Любченко

Колишній режисер “Єралашу” Ілля Білостоцький, який вже має судимість за згвалтування неповнолітнього хлопчика, відправився на війну в Україну.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Іллі у соціальній мережі “ВКонтакті”.

Колишній режисер "Єралашу" відправився воювати проти України

Ілля Білостоцький - сценарист, продюсер, режисер-постановник надпопулярного кіножурналу "Єралаш" та телесеріалу "Слід" заявив, що він відправився на війну. За словами режисера, його головною метою є зробити так, щоб його мати пишалась ним.

"Я хочу повернути моїй матері та моїм рідним можливість мною пишатися. Я хочу не словами, а ділом, вчинком відповісти тим гадам, які мене запроторили за ґрати, і тим стерв'ятникам, які облили брудом моє ім'я і розтоптали честь моєї родини. Я хочу показати державі, що вона даремно списала мене у витрату, а звичайним людям, які живуть у ній, що вони даремно мене прокляли", - написав режисер

Цю новину Ілля повідомив ще 5-го листопада на своїй особистій сторінці у соціальній мережі "ВКонтакті", яку українці вже давно забули.

Колишній режисер легендарного кіножурнала &quot;Єралаш&quot; відправився на війну проти України

Ілля Білостоцький воює проти України (фото: vk.com/ilya_belostotsky)

Проте за словами Білостоцького, головна причина, через яку він пішов на війну, полягає в тому, що йому не подобається, коли вбивають ні в чому не винних людей

"Я за власним досвідом знаю, як це, коли раптом горе вривається у твій дім, а ти нічого не можеш з цим зробити і вважаю, що це треба припинити. Я люблю свій народ і свою країну попри все і якщо потрібно готовий віддати життя за справу, яке вважаю правим”, - пише Білостоцький.

Тобто, таким чином він відверто підтримує звірства Росії, які вони приносять Українцям і вбивають людей, які ні в чому невинні. Виходить, у режисера подвійні стандарти.

Відомо, що Ілля ще живий, оскільки його активність у соцмережі була вчора з мобільного додатку.

Колишній режисер легендарного кіножурнала &quot;Єралаш&quot; відправився на війну проти УкраїниКолишній режисер легендарного кіножурнала &quot;Єралаш&quot; відправився на війну проти УкраїниКолишній режисер легендарного кіножурнала &quot;Єралаш&quot; відправився на війну проти України

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