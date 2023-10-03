Віра Брежнєва вляпалась у скандал через кліп на україномовну пісню

Віра Брежнєва "надихнулась" кліпом іншої співачки

Відео Віри стало предметом інтенсивних обговорень у соцмережах.

Багато користувачів стали порівнювати кадри та елементи постановки, які одразу викликають питання про унікальність.

Крім того, важко не помітити, що колишня дружина Констянтина Меладзе навіть запозичила у молодої артистки ідею вбрання для свого кліпу.

Віру Брежнєву звинуватили у плагіаті (фото: instagram.com/yagoda.official)

"Просто коли в тебе немає великої популярності, люди "підглядають" твої ідеї і легко видають за свої. Це зручно, бо не всі про це знатимуть, в силу меншої популярності іншого артиста", - коментує YAGODA.

Сама Брежнєва поки не прокоментувала ситуацію.