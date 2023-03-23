Віра Брежнєва кардинально змінила імідж: фото "нової" співачки

Що сказала співачка

За словами Брежнєвої, вона дуже сильно змінилась за останній рік. Зараз вона "відчуває себе по-іншому".

"Пісня та відео "Такі ми люди" є віддзеркаленням цих змін та нагадування для усіх, хто через різні обставини міг зневіритися - суперсила всередині нас самих", - прокоментувала вона..

Як зараз виглядає

На відео шанувальники побачать Віру у неочікуваному образі - замість тендітної білявки на екрані постала дівчина з короткою зачіскою, в комбінезоні та грубих черевиках.

Образ Віри доповнив маленький підвіс на шиї у формі серця.

Віра Брєжнєва кардинально змінила образ (прес-служба)

Додамо, що до початку повномасштабного вторгнення РФ до України Віра Брежнєва жила та працювала у Росії. Після 24 лютого 2022 року артистка розірвала усі зв'язки з державою-терористом та поїхала до Італії, де допомагала переселенцям.