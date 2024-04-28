Виплати ВПО: хто із переселенців "першої хвилі" має право на продовження допомоги

Людей, які переселились зі сходу України до 2022 року, умовно називають ВПО "першої хвилі". Порядок надання допомоги на проживання переселенцям передбачає продовження виплат цій категорії, але за певних умов.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook .

У якому випадку продовжать виплати ВПО "першої хвилі"

Відповідно до пункту 13 Порядку надання допомоги на проживання ВПО, виплата може бути продовжена ще на один 6-місячний період за умови їх відповідності визначеним Порядком критеріям.

Автоматично продовження виплат отримують:

непрацездатні особи, зокрема, які досягли пенсійного віку, та розмір пенсії яких не перевищує 9 444 грн

особи з інвалідністю I чи II групи

діти з інвалідністю

діти, без інвалідності, але, які мають тяжкі захворювання з Переліку

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа віком до 23 років, зокрема таким, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

батьки-вихователі, прийомні батьки та опікуни (піклувальники)

Категорії ВПО, які мають право на продовження виплат за заявою особисто на себе:

діти, які прибули без супроводу законного представника

діти, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя

патронатні вихователі

діти без батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу

вагітні жінки після 30-го тижня вагітності (27-го тижня вагітності - для жінок, яких віднесено до I-IV категорій осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС), що підтверджується медичним висновком

особи, які втратили працездатність, але не мають права на отримання пенсії чи соцдопомоги, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї не перевищує 9 444 грн

особи з інвалідністю III групи, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї не перевищує 9 444 грн

особи, які мають тяжкі форми захворювань, що підтверджується документально, але при цьому статус інвалідності не надано

Для таких внутрішньо переміщених осіб період переміщення до уваги не береться.

Також для продовження виплат особа повинна відповідати майновим критеріям та не проживати на окупованій території.