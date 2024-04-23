Як оформити виплати для переселенців: детальна інструкція

Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримати від держави щомісячну грошову допомогу. Заявку на оформлення виплат можна подати як онлайн, так і в офлайн-режимі.

Як оформити виплати для ВПО у 2024 році - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: "Дія", сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, урядовий портал.

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Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень щомісячно (йдеться про дорослих). На кожну дитину, яка через війну вимушено переїхала в більш безпечні регіони, виплачується 3 тисячі гривень.

Подати заявку на оформлення виплат для ВПО можна особисто, звернувшись до відповідних органів, або онлайн через "Дію".

Як подати заявку онлайн

Раніше в "Дії" можна було оформити довідку переселенця та виплати тільки на себе та дитину. Зараз через застосунок можна подати заяву на всіх членів сім'ї.

Увага! Послуга у застосунку "Дія" доступна лише для тих, хто раніше не мав статусу внутрішньо переміщеної особи.Тобто одночасно можна отримати статус ВПО та подати заяву на отримання допомоги.

Як подати заявку у "Дії":

оновіть застосунок "Дія" та авторизуйтесь зручним для вас способом;

зайдіть у розділ "Послуги" та надішліть заявку на отримання статусу ВПО;

вкажіть місце перебування: область, населений пункт та конкретну адресу. Підтвердьте геолокацію;

натисніть "Хочу отримувати допомогу" (якщо з якихось причин на цьому етапі ви відмовилися від допомоги, подати заявку на її отримання можна буде пізніше лише офлайн);

оберіть картку "єПідтримка" для зарахування коштів. Якщо у вас такої картки немає, необхідно її оформити. Це можна зробити онлайн у мобільних сервісах банків - Monobank, "СенсБанк", "ПриватБанк", "А-Банк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", Raiffeisen BANK, "Восток Банк", IdeaBank, izibank, "ПУМБ";

вкажіть, яка допомога вам необхідна (потреба в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарній допомозі), і залиште контактні дані;

перевірте заяву, підтвердіть правильність даних та натисніть "Надіслати".

Якщо у вас є діти, свідоцтво про народження підтягнеться автоматично. Якщо цього не відбулося, додайте його вручну.

Куди звертатися для подання заявки офлайн

Українці, які вимушено покинули своє житло через бойові дії чи окупацію, можуть отримати довідку ВПО та подати заявку на матеріальну допомогу у ЦНАПах, відділах соціального захисту населення, а також у представників місцевої влади.

Щоб отримати виплати, у ЦНАП чи інший орган потрібно надати документ, що посвідчує особу, свідоцтво про народження дитини та довідку ВПО, яку можна оформити одночасно із соціальною допомогою.

Важливо, якщо у паспорті немає даних про реєстрацію місця проживання, з собою потрібно взяти будь-який документ для підтвердження. Це може бути військовий квиток, трудова книжка, право власності на майно тощо.

Алгоритм дій:

оберіть найближчий до вас відділ соцзахисту або ЦНАП, який надає послуги для ВПО. Знайти потрібний орган можна - за посиланням;

відвідайте відповідний орган, надайте необхідні документи, вкажіть номер банківської карти та подайте заяву на отримання допомоги.

Додамо, у разі якщо громадянин з категорії ВПО переїжджає в інше місце, потрібно повідомити про це протягом 10 днів. Після цього можна буде перевести виплату за новим місцем реєстрації.