Выплаты ВПЛ: кто из переселенцев "первой волны" имеет право на продление помощи

Людей, переселившихся с востока Украины до 2022 года из-за военных действий, условно называют ВПЛ "первой волны". Порядок предоставления помощи на жительство переселенцам предусматривает продление выплат этой категории, но при определенных условиях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook .

В каком случае продолжат выплаты ВПЛ "первой волны"

В соответствии с пунктом 13 Порядка предоставления помощи на проживание ВПЛ, выплата может быть продлена еще на один 6-месячный период при условии их соответствия определенным Порядком критериям.

Автоматически продление выплат получают:

нетрудоспособные лица, в том числе достигшие пенсионного возраста, и размер пенсии которых не превышает 9 444 грн

лица с инвалидностью I или II группы

дети с инвалидностью

дети, без инвалидности, но имеющие тяжелые заболевания из Перечня

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, и лица из их числа в возрасте до 23 лет, в том числе находящимися в детских домах семейного типа и приемных семьях

родители-воспитатели, приемные родители и опекуны (попечители)

Категории ВПЛ, имеющие право на продление выплат по заявлению лично на себя:

дети, прибывшие без сопровождения законного представителя

дети, устроенные в семье патронатного воспитателя

патронатные воспитатели

дети без родительской опеки и временно устроенные в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа

беременные женщины после 30-й недели беременности (27-й недели беременности - для женщин, отнесенных к I-IV категориям лиц, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС), что подтверждается медицинским заключением

лица, утратившие трудоспособность, но не имеющие права на получение пенсии или соцпомощи, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не превышает 9 444 грн.

лица с инвалидностью III группы, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не превышает 9 444 грн

лица, имеющие тяжелые формы заболеваний, что подтверждается документально, но при этом статус инвалидности не предоставлен

Для таких внутри перемещенных лиц период перемещения во внимание не принимается.

Также для продления выплат лицо должно отвечать имущественным критериям и не проживать на оккупированной территории.