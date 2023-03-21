Випив чарку і ледве не помер: у Львові врятували чоловіка з рідкісною патологією

У Львові після застілля 49-річному чоловікові стало раптово погано. Чоловік блював сім годин та скаржився на болі в лівому підребер’ї.

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook .

Що сталось

Чоловіка терміново госпіталізували до лікарні. Медики відділення невідкладної допомоги зробили пацієнту УЗД внутрішніх органів та рентген грудної клітки. Однак, причину болі не знайшли.

"У той час йому стає ще гірше. І досвідчені лікарі розуміють: скоріше за все у чоловіка розірвався стравохід. Медичною мовою це називається - синдром Бурхаве", - йдеться у повідомленні.

Через деякий час цей діагноз підтвердився під час огляду слизової оболонки стравоходу, шлунку і дванадцятипалої кишки з допомогою ендоскопа.

Рідкісна патологія

"Банкетний стравохід" - так часто називають патологію - це розрив стравоходу, який зазвичай виникає внаслідок надмірної блювоти після застілля або вживання алкоголю. У лікарській практиці такі пацієнти трапляються рідко.

Медики кажуть, що до 50% пацієнтів з патологію вдається врятувати протягом шести годин після виникнення раптового болю - основного симптому розриву.

"Далі - шанси на життя в таких хворих зменшуються. Адже їжа потрапляє у середостіння грудної клітини та починається гнійний процес", - кажуть лікарі.

На щастя, львів'янина вчасно доправили до лікарні та після обстеження його негайно прооперували. Дві години хірургам знадобилося, аби відновити стравохід.

Далі у реанімації медики 26 днів виходжували пацієнта, щоб стабілізувати всі системи і функції його організму. На 27-ий день його перевили до палати відділення хірургії.

У Львові врятували пацієнта з розривом стравоходу (facebook.com/1tmolviv)