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Выпечка прилипла к пергаменту: как быстро спасти ситуацию

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Воскресенье 04 декабря 2022 19:31
Выпечка прилипла к пергаменту: как быстро спасти ситуацию Какой простой способ спасет вашу выпечку от прилипания к пергаменту (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Даже у опытных кулинаров бывают ситуации, когда что-то идет не так. Например, выпечка прилипает к пергаментной бумаге. И хотя эту бумагу используют именно для того, чтобы не получалось таких неприятностей, часто бывает так, что тесто категорически не хочет с ней расставаться.

Как можно быстро спасти ситуацию - читайте ниже.

Когда наша выпечка находится в духовке, то выглядит идеально. Но это вид сверху, а внизу выпечка может уже намертво прилипнуть к бумаге. Остается либо срезать ножом и лишится части выпечки, либо отрывать ее и повредить всю форму пирога или булочек.

Обычно этими двумя способами и пользуются, а свое блюдо называют неудачным. Особенно обидно, когда вы собирались подать пирог к праздничному столу.

Но не спешите расстраиваться, есть шансы спасти вашу выпечку. Достаньте пирог из формы вместе с пергаментом. Возьмите кухонное полотенце, смочите его водой и поставьте на него свою выпечку с бумагой.

Сверху накройте сухим полотенцем, чтобы усилить и ускорить эффект. Ваша выпечка окажется в теплой сауне и достаточно будет 15-20 минут, чтобы все исправить.

Через 20 минут убирайте сухое полотенце и аккуратно попытайтесь снять пирог с бумаги. Должно получиться очень быстро и без применения дополнительной силы и ножей.

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А еще рассказывали о том, нужно ли размораживать котлеты перед приготовлением.

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