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7 простих страв, які можна приготувати у термосі

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Вівторок 22 листопада 2022 19:02
7 простих страв, які можна приготувати у термосі Які страви можна приготувати у термосі (фото: pexels.com)
Автор: Василина Копитко

Приготувати смачні страви можна навіть в умовах, коли нема ні світла, ні газу. Достатньо мати окріп, термос і набір найпростіших продуктів.

Що можна швидко приготувати у термосі, розповідаємо у матеріалі Styler.

Овочевий суп

Для супу дрібно наріжте картоплю, моркву, цибулю, броколі або цвітну капусту. Посоліть, додайте приправи до смаку й жменю зеленого горошку. У термосі усі складники залийте окропом і залиште на 1,5−2 години.

Борщ

Викладіть у термос 0,5 л борщової заправки, додайте порізану копчену ковбасу. Її можна замінити вареним/смаженого/печеним м’ясом. Подрібніть часник і зелень й залийте окропом. Настоюйте у термосі 20-30 хвилин.

Суп із консерви

Дрібно наріжте картоплю, моркву, цибулю й закиньте усе в термос. Додайте жменю пропареного рису й одну банку консерви скумбрії. Посоліть, приправте спеціями й залиште на 3 години. За 15 хвилин до кінця "приготування" додайте будь-яку подрібнену зелень.

Рис з овочами

Спершу підготуйте термос до використання - на кілька хвилин залийте його гарячою водою, так він стане максимально гарячим і зможе запарити рис. Злийте воду й засипте крупу. Найкраще підійде білий шліфований пропарений рис. Перед приготуванням добре промийте його. Посоліть, поперчіть сіль, додайте улюблені спеції і заморожену овочеву суміш. Заправте оливковою олією, залийте окропом й залиште на 3 години.

Макарони

Що дрібніші макарони, то швидше вони приготуються у термосі. Залийте їх окропом, посоліть й залиште на 40 хвилин.

Яйця

У термосі вдасться приготувати лише некруто зварені яйця. Проте вони матимуть ніжний смак, завдяки однаковій консистенції білка й жовтка. Залийте яйця окропом і залиште на 20−25 хвилин. Їх можна подавати як окрему страву, або додавати до супів.

Будь-яка каша

У термосі можна приготувати майже будь-яку кашу. Ділимось лайфхаком, як розрахувати співвідношення води і крупи:

  • Гречка - 1:2
  • Пропарений рис - 1:2-3
  • Звичайний рис - 1:4-5
  • Вівсяні пластівці - 1:3
  • Крупа пшенична - 1:2-3

Читайте також про те, які 7 круп не треба варити.

Раніше ми розповідали про альтернативні способи приготування їжі без газу.

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термос приготування страв