Випічка, яку готували на українське весілля: старовинний рецепт весільних шишок

Що потрібно для весільних шишок

Для того, щоб приготувати цю традиційну обрядову випічку, необхідні ці інгредієнти:

борошно - 750-780 г

яйця - 4 шт.

молоко - 250 мл

масло - 75 г

олія - 30 мл

дріжджі свіжі - 30 г

цукор - 190 г цукру

ванільний цукор - 10 г

сіль - 0,5 ч. л.

вода - 115 мл

Як готувати весільні шишки

Для того, щоб приготувати тісто для весільних шишок, підігрійте молоко до кімнатної температури. Всипте в молоко 20 г цукру та розмішайте його до розчинення.

Після цього розкришіть в молоко дріжджі та всипте 200 г попередньо просіяного борошна. Перемішайте інгредієнти до консистенцій густої сметани. Накрийте опару рушником та залишіть за кімнатною температурою приблизно на 25 хвилин.

Тим часом розбите в миску 3 яйця, четверте розбийте окремо, відділивши жовток від білка. Жовток залиште для змащування випічки, а білок додайте до яєць.

Всипте до яєць ванільний цукор і 70 г звичайного, додайте сіль і перемішайте все до однорідної консистенції. Не обов'язково збивати яєчну масу до пишної піни.

Як готувати весільні шишки (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)

Перелийте яєчну масу до опари. Розтопіть масло, а потім охолодіть рідину до кімнатної температури і перелийте до яєчної маси.

Просійте решту борошна, поступово додайте його до яєчної суміші, перемішуючи тісто. Спочатку тісто для булочок потрібно вимішувати ложкою, а потім руками, приблизно 10 хвилин.

Щоб випічка добре тримала форму, тісто повинно бути щільним. Наприкінці вимішування тіста порціями додайте олію.

Сформуйте з тіста кулю, покладіть її в миску та накрийте рушником. Залиште тісто за кімнатної температури на 1,5-2 години, щоб маса стала вдвічі чи втричі більшою.

Тісто для булочок збільшується від дріжджів (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)

Перемніть тісто, після чого розділіть його на шматочки вагою 100 г. З кожного шматочка сформуйте невеликі ковбаски, накрийте їх рушником та залиште ще на 10 хвилин.

Після цього кожен шматочок тіста розкачайте на тоншу ковбаску завдовжки 60 см. Злегка приплюсніть тісто, щоб зробити з ковбаски смужку.

Щоб випічка мала характерні "зубчики" шишки, зробіть на тісті надрізи на відстані 1-1,5 см один від одного. Скрутіть смужку в рулет, після чого злегка розправте шишку, щоб булочка була гарнішою.

Як готувати весільні шишки (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)

Перекладіть заготовки на застелене пергаментом деко і накрийте рушником на 20-25 хвилин. Тим часом перемішайте жовток з 15 мл води, змастіть цією сумішшю "зубчики" шишки.

Залиште булочки ще на 5 хвилин, а потім випікайте в розігрітій до 210 градусів духовці протягом 25 хвилин. Тим часом приготуйте цукровий сироп, розчинивши 100 г цукру у 100 мл води.

Гарячі весільні булочки одразу змастіть цукровим сиропом. Також булочки можна присипати цукровою пудрою.

Як готувати весільні шишки (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)