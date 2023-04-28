Людини сталевої сили волі: на війні загинув журналіст і захисник України Олександр Бондаренко
На фронті загинув військовослужбовець ЗСУ, журналіст Олександр Бондаренко, який захищав Україну з першого дня широкомасштабного вторгнення РФ.
Сумну звістку 27 квітня повідомили колеги та друзі бійця у мережі.
Луганчанин Олександр Бондаренко загинув у бою з російськими окупантами в районі Кремінної.
Як уточнюють знайомі бійця, його життя обірвала куля ворожого снайпера.
Олександр Бондаренко (фото: facebook.com/olexander.bondarenko)
"Саша з Луганська... Він хороший журналіст. І ми якось багато спілкувалися, коли працювали разом... Ми востаннє (насправді, бл**ь, востаннє) бачилися в Туреччині. Він Босфор перепливав... Він, пишуть, пішов у ТрО добровольцем у перший день. І загинув у бою", - пише журналістка Наталія Нагорна у своєму Facebook.
Олександр Бондаренко, журналіст і захисник України (фото: facebook.com/olexander.bondarenko)
Бондаренка згадують як людину сталевої сили волі, правильної мотивації, душу колективу з чудовим почуттям гумору та "людину з найкращим у компанії плейлистом".
Олександр Бондаренко (фото: facebook.com/olexander.bondarenko)
"Наш великий розум. Наш гумор. Наш чарівний голос. Царство Небесне", - написав у Facebook Василь Самохвалов.
У мережі розповіли про загибель на фронті Олександра Бондаренка (фото: скріншот постів facebook.com)
У профілі Олександра Бондаренка в соцмережі українці сумують через його загибель, діляться спогадами про журналіста і дякують за мужність у відбитті ворожої навали, за хоробрість у захисті батьківщини.
- Боляче, вічна пам'ять...
- Дякую за захист України
- Неймовірний. Дякую. Пам'ятатимемо!
- Світла пам'ять.
- У це неможливо повірити. Немає слів. Спочивай, воїне...
Місце та дата прощальної траурної церемонії наразі не уточнюється.
Олександр Бондаренко (фото: facebook.com/olexander.bondarenko)
Раніше повідомлялося, що на передовій загинув Юрій Мороз, боєць ТрО, громадський активіст та ветеран АТО.
Нагадаємо, нещодавно на війні загинув учасник популярної української рок-групи - Андрій Касенюк захищав Україну у званні командира відділення артрозвідки.