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Людини сталевої сили волі: на війні загинув журналіст і захисник України Олександр Бондаренко

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П'ятниця 28 квітня 2023 00:07
Людини сталевої сили волі: на війні загинув журналіст і захисник України Олександр Бондаренко Фото: Олександр Бондаренко, військовий та журналіст (facebook.com/olexander.bondarenko)
Автор: Володимир Костирін

На фронті загинув військовослужбовець ЗСУ, журналіст Олександр Бондаренко, який захищав Україну з першого дня широкомасштабного вторгнення РФ.

Сумну звістку 27 квітня повідомили колеги та друзі бійця у мережі.

Луганчанин Олександр Бондаренко загинув у бою з російськими окупантами в районі Кремінної.

Як уточнюють знайомі бійця, його життя обірвала куля ворожого снайпера.

Людини сталевої сили волі: на війні загинув журналіст і захисник України Олександр Бондаренко

Олександр Бондаренко (фото: facebook.com/olexander.bondarenko)

"Саша з Луганська... Він хороший журналіст. І ми якось багато спілкувалися, коли працювали разом... Ми востаннє (насправді, бл**ь, востаннє) бачилися в Туреччині. Він Босфор перепливав... Він, пишуть, пішов у ТрО добровольцем у перший день. І загинув у бою", - пише журналістка Наталія Нагорна у своєму Facebook.

Людини сталевої сили волі: на війні загинув журналіст і захисник України Олександр Бондаренко

Олександр Бондаренко, журналіст і захисник України (фото: facebook.com/olexander.bondarenko)

Бондаренка згадують як людину сталевої сили волі, правильної мотивації, душу колективу з чудовим почуттям гумору та "людину з найкращим у компанії плейлистом".

Людини сталевої сили волі: на війні загинув журналіст і захисник України Олександр Бондаренко

Олександр Бондаренко (фото: facebook.com/olexander.bondarenko)

"Наш великий розум. Наш гумор. Наш чарівний голос. Царство Небесне", - написав у Facebook Василь Самохвалов.

Людини сталевої сили волі: на війні загинув журналіст і захисник України Олександр БондаренкоЛюдини сталевої сили волі: на війні загинув журналіст і захисник України Олександр БондаренкоЛюдини сталевої сили волі: на війні загинув журналіст і захисник України Олександр БондаренкоЛюдини сталевої сили волі: на війні загинув журналіст і захисник України Олександр Бондаренко

У мережі розповіли про загибель на фронті Олександра Бондаренка (фото: скріншот постів facebook.com)

У профілі Олександра Бондаренка в соцмережі українці сумують через його загибель, діляться спогадами про журналіста і дякують за мужність у відбитті ворожої навали, за хоробрість у захисті батьківщини.

  • Боляче, вічна пам'ять...
  • Дякую за захист України
  • Неймовірний. Дякую. Пам'ятатимемо!
  • Світла пам'ять.
  • У це неможливо повірити. Немає слів. Спочивай, воїне...

Місце та дата прощальної траурної церемонії наразі не уточнюється.

Людини сталевої сили волі: на війні загинув журналіст і захисник України Олександр БондаренкоЛюдини сталевої сили волі: на війні загинув журналіст і захисник України Олександр БондаренкоЛюдини сталевої сили волі: на війні загинув журналіст і захисник України Олександр БондаренкоЛюдини сталевої сили волі: на війні загинув журналіст і захисник України Олександр Бондаренко

Олександр Бондаренко (фото: facebook.com/olexander.bondarenko)

Раніше повідомлялося, що на передовій загинув Юрій Мороз, боєць ТрО, громадський активіст та ветеран АТО.

Нагадаємо, нещодавно на війні загинув учасник популярної української рок-групи - Андрій Касенюк захищав Україну у званні командира відділення артрозвідки.

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