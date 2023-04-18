Бракує слів… На війні загинув учасник популярного українського рок-гурту

"Вчора Андрій не вийшов на зв'язок, його більше з нами немає. Він отримав смертельне поранення. Подробиць і деталей поки ми не знаємо. Андрій завжди залишиться в нашій пам'яті в наших серцях, у своїх творах, у відзнятих кліпах. Вічна пам'ять тобі, Брате! На таких як ти, витримала країна! ТИ ГЕРОЙ, СПРАВЖНІЙ ГЕРОЙ!" - повідомили колеги Андрія Касенюка.

Вони зізнаються, що це дуже важка втрата для кожного, хто знав музиканта.

"Сказати що це важка втрата для кожного з нас, це не сказати нічого! Він був чи не єдиним у колективі хто з 15 років, коли потрапив на репетицію свого першого гурту PitStop, крізь усе життя і до останнього тримав той юнацький максималізм і ентузіазм, той дитячий вогонь в очах і безумовну віру в музичне майбутнє своє і свого гурту. Він не шкодував гроші на творчість, купував багато дорогого музичного обладнання, потім змінював його. Він дуже хотів випустити альбом, постійно усіх пінгував, роздавав рушійні копняки, організовував увесь процес від накопичення до мастерингу", - додають вони.

Андрій Касенюк (фото: facebook.com/maluybetman)

Крім того, музиканти розповіли, що гурт відзняв у вересні 2021 року кліп, але реліз так і не був випущений.

Андрій Касенюк хотів це зробити під час війни, але не судилося. 24 лютого 2022 року цей кліп мала розглянути редакція М1/М2 на предмет ротації.

"Недосусіди з недокраїни почали руйнувати всім нам плани та життя. Ми казали Андрію: "це не на часі, от після війни перед релізом альбому буде саме воно!" Тепер час для нас розділився на до 17 квітня 2023 року та після", - кажуть учасники гурту.

Вони пообіцяли розмістити кліп на своєму каналі у YouTube. Також буде дороблений альбом, зараз він готовий на 60%.

"Його ми також доробимо та випустимо. Андрій цього дуже і дуже прагнув. Майже усі треки були написані та аранжовані ним. Щодо подальшої діяльності нашого гурту, поки сказати важко. Час покаже. Зараз нема сенсу робити якісь прогнози", - додають музиканти.

Андрій Касенюк (фото: facebook.com/SilverTown23band)

Додамо, що восени 2022 року Андрій отримав поранення під час боїв у Луганській області. Але після місяця в госпіталі вирішив знову повернутися на фронт.

У полеглого героя лишилася дружина Марія...

Марія Касенюк та Андрій Касенюк (фото: facebook.com/maria.kasenyuk)