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"Выпала честь служить во время войны": в бою за Бахмут погиб офицер и журналист Владимир Мукан

Новина українською →
Воскресенье 30 апреля 2023 16:25
"Выпала честь служить во время войны": в бою за Бахмут погиб офицер и журналист Владимир Мукан Коллаж РБК-Украина: Владимир Мукан, украинский защитник и журналист
Автор: Владимир Костырин

На войне, в боях с российскими оккупантами, погиб военный ВСУ, журналист Владимир Мукан. Жизнь украинского защитника оборвалась на самом горячем участке фронта - в Бахмуте, во время выполнения боевого задания.

Об этом 30 апреля сообщили близкие и коллеги воина в сети.

Гибель журналиста и военного наступила вчера, в субботу.

"29 апреля 2023 года в Бахмуте во время выполнения боевой задачи героически погиб Владимир Мукан, младший лейтенант ВСУ", - говорится в его аккаунте на странице в Facebook.

Также в публикации сообщается, что о дате и месте прощания с воином информация будет оглашена позже.

&quot;Выпала честь служить во время войны&quot;: в бою за Бахмут погиб офицер и журналист Владимир Мукан&quot;Выпала честь служить во время войны&quot;: в бою за Бахмут погиб офицер и журналист Владимир Мукан

Владимир Мукан, воин ВСУ и журналист (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)

Отметим, что как раз вчера, незадолго до гибели, Мукан выложил в сети фото из Бахмута.

"Так выглядит земля там, где стреляют круглосуточно, на 0. Засеяна металлом, порохом, обломками и опасностью... на десятилетие", - подписал украинский защитник кадр.

&quot;Выпала честь служить во время войны&quot;: в бою за Бахмут погиб офицер и журналист Владимир Мукан

Владимир Мукан показал фото из Бахмута, где продолжается оборона от российских оккупантов (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)

Добавим, что Мукан около недели назад с гордостью написал, что стал офицером, хотя прежде и не думал, что ему доведется служить в рядах армии.

"Стал офицером Вооруженных сил Украины! Никогда не думал, что буду военным. Но выпала честь служить во время войны и получить погон младшего лейтенанта именно в зоне боевых действий на самом горячем направлении", - отмечал пан Владимир 21 апреля.

&quot;Выпала честь служить во время войны&quot;: в бою за Бахмут погиб офицер и журналист Владимир Мукан

Владимир Мукан получил звание младший лейтенант ВСУ (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)

Также он поблагодарил командира батальона под позывным "Тринадцатый" и всех тех, кто "всегда поддерживал меня и остается бок о бок".

"Служу украинскому народу!" - написал Мукан.

&quot;Выпала честь служить во время войны&quot;: в бою за Бахмут погиб офицер и журналист Владимир Мукан&quot;Выпала честь служить во время войны&quot;: в бою за Бахмут погиб офицер и журналист Владимир Мукан&quot;Выпала честь служить во время войны&quot;: в бою за Бахмут погиб офицер и журналист Владимир Мукан

Владимир Мукан (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)

Украинцы в комментариях к публикациям на странице пана Владимира скорбят о гибели защитника, талантливого журналиста, отмечают, что трагическая весть стала настоящим шоком. Звучат слова поддержки его родным и близким, благодарность за мужество в отпоре вражеской интервенции, за храбрость в защите родины от российских захватчиков.

  • Царство небесное защитнику Украины! Герои не погибают!
  • Царство Небесное.... Вечная память
  • Какой ужас и боль… Светлая память Герою…
  • Не может быть!
  • О Боже, нет! Искренние соболезнования...
  • Не верится… Царство Небесное!
  • Что за жесть, всего несколько дней назад - счастлив, нацелен. Так поверить невозможно. Вечная память Володе! Очень больно
  • Володя, как же так…
  • Вечная память Володе! Очень больно
  • Ох. Мои соболезнования всем близким и родным.
  • Светлая память и царство небесное!
  • Какой ужас .... не верится .... не хочу верить .... Покойся с Богом! Спасибо тебе, Володя! Спасибо, герой! Вечное тебе уважение и память в наших сердцах! С теплом и благодарностью буду вспоминать тебя всегда! Не могу поверить.... Какая грусть и боль...
  • Невыразимо грустно... Навеки Слава Герою!

&quot;Выпала честь служить во время войны&quot;: в бою за Бахмут погиб офицер и журналист Владимир Мукан&quot;Выпала честь служить во время войны&quot;: в бою за Бахмут погиб офицер и журналист Владимир Мукан&quot;Выпала честь служить во время войны&quot;: в бою за Бахмут погиб офицер и журналист Владимир Мукан

Владимир Мукан (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)

Владимир Мукан родился в Черкассах, но проживал в Киеве. До того, как с оружием в руках стал на защиту Украины от российских оккупантов, работал журналистом во многих изданиях, вел авторскую передачу об авто и увлекался мотоциклетным спортом, а также ретромашинами.

Учился в Университете им. Тараса Шевченко на филолога, также работал в Университете государственной фискальной службы Украины, ECO CARS, Old Car Land (Всеукраинский фестиваль ретро техники).

У пана Владимира осталась жена, его дома ждала семья.

&quot;Выпала честь служить во время войны&quot;: в бою за Бахмут погиб офицер и журналист Владимир Мукан&quot;Выпала честь служить во время войны&quot;: в бою за Бахмут погиб офицер и журналист Владимир Мукан&quot;Выпала честь служить во время войны&quot;: в бою за Бахмут погиб офицер и журналист Владимир Мукан&quot;Выпала честь служить во время войны&quot;: в бою за Бахмут погиб офицер и журналист Владимир Мукан

Владимир Мукан, журналист и защитник Украины (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)

Ранее сообщалось, что в районе Кременной погиб Александр Бондаренко, журналист и защитник Украины.

Напомним, что на войне погиб участник популярной украинской рок-группы - Андрей Касенюк защищал Украину в звании командира отделения артразведки.

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