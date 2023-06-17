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На випадок зимового блекауту. Який купити повербанк зараз, щоб потім не переплачувати

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Україна, Субота 17 червня 2023 20:21
На випадок зимового блекауту. Який купити повербанк зараз, щоб потім не переплачувати Як вибрати повербанк (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Попри те, що зараз українці не мають проблем з електропостачанням, нас вже ж попереджають про таку ймовірність взимку. Відповідно всі придбані акумулятори, лампи та портативні зарядки ще можуть знадобитися.

А якщо ви ще не придбали якісний повербанк, як це зробити - читайте нижче на Styler.

На що звертати увагу при виборі

  • Ємність батареї

Чим більша ємність повербанка, тим більше пристроїв він зможе заряджати. Водночас ємність впливає також на його вагу та розмір.

Підзарядити смартфон протягом дня допоможуть моделі ємністю 5 000-9 999 мАг, а акумулятори на 10 000 мАг можна сміливо брати з собою в подорож на 2-3 дні.

Для багатоденного використання без додаткового заряджання вибирайте потужні повербанки від 20 000 до 30 000 мАг у міцному металевому корпусі.

  • Функціонал

Сьогодні є широкий вибір повербанків залежно від цілей використання. Тому перед купівлею точно визначте, для чого він вам потрібен.

Якщо потребуєте швидкої зарядки телефона, вибирайте повербанк з підтримкою швидкого заряджання. Однак ця функція працюватиме лише у випадку, якщо ваш гаджет підтримує її.

Якщо не любите носити із собою дроти, віддавайте переваги моделям із бездротовою зарядкою.

А якщо вам потрібно заряджати кілька пристроїв одночасно, шукайте повербанки із кількома вхідними роз'ємами та більшою ємністю акумулятора.

  • Спосіб заряджання

Як і будь-який інший портативний акумулятор, повербанки потрібно час від часу заряджати. Як часто - залежить від його ємності та обсягів використання.

Сьогодні на ринку представлені моделі з двома типами зарядки:

  • від мережі: USB Type-C та Micro-USB
  • від сонячної енергії

Варто зазначити, що сонячні батареї в повербанках зазвичай досить маленькі для швидкої зарядки, тому це може займати багато часу.

Ідеальним вибором стане акумулятор, який підтримує декілька типів заряджання.

Скільки зараз коштують повербанки

У період відключень світла на портативні зарядки різко зріс попит і відповідно й ціни. Разом із тим деякі моделі були по-справжньому дефіцитними.

Однак зараз ситуація стабілізувалася, тому цілком можливо придбати повербанк у межах 500 гривень. Водночас зважайте на те, що від ємності залежить вартість зарядки: чим вона більша - тим вища ціна.

Якщо сума перевищує 2 000-3 000 гривень, тоді повербанк можна використовувати не лише для побутового заряджання телефона.

Нижче наведено середні ціни на популярні моделі повербанків:

На випадок зимового блекауту. Який купити повербанк зараз, щоб потім не переплачуватиНа випадок зимового блекауту. Який купити повербанк зараз, щоб потім не переплачуватиНа випадок зимового блекауту. Який купити повербанк зараз, щоб потім не переплачувати

Скриншоти: hotline.ua

Раніше ми розповідали, як вибрати повербанк для різних пристроїв.

Читайте також, як не дати акумулятору "вбити" батарею вашого телефона.

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