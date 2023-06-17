На случай зимнего блекаута. Какой купить повербанк сейчас, чтобы потом не переплачивать

Несмотря на то, что сейчас у украинцев нет проблем с электроснабжением, нас уже предупреждают о такой вероятности зимой. Соответственно, все приобретенные аккумуляторы, лампы и портативные зарядки могут понадобиться.

А если вы еще не приобрели качественный повербанк, как это сделать - читайте ниже на Styler.

На что обращать внимание при выборе

Емкость батареи

Чем больше емкость повербанка, тем больше устройств он сможет заряжать. В то же время, емкость влияет также на его вес и размер.

Подзарядить смартфон в течение дня помогут модели емкостью 5 000-9 999 мАч, а аккумуляторы на 10 000 мАч можно смело брать с собой в путешествие на 2-3 дня.

Для многодневного использования без дополнительной зарядки выбирайте мощные повербанки от 20 000 до 30 000 мАч в крепком металлическом корпусе.

Функционал

Сегодня существует широкий выбор повербанков в зависимости от целей использования. Поэтому перед покупкой точно определите, зачем он вам нужен.

Если требуется быстрая зарядка телефона, выбирайте повербанк с поддержкой быстрой зарядки. Однако эта функция будет работать только в том случае, если ваш гаджет поддерживает ее.

Если вы не любите носить с собой провода, отдавайте предпочтения моделям с беспроводной зарядкой.

Если вам нужно заряжать несколько устройств одновременно, ищите повербанки с несколькими входными разъемами и большей емкостью аккумулятора.

Способ зарядки

Как и любой другой портативный аккумулятор, повербанки нужно время от времени заряжать. Как часто - зависит от его емкости и объемов использования.

Сегодня на рынке представлены модели с двумя типами зарядки:

от сети: USB Type-C и Micro-USB

от солнечной энергии

Стоит отметить, что солнечные батареи в повербанках обычно достаточно маленькие для быстрой зарядки, так что это может занимать много времени.

Идеальным выбором станет аккумулятор, поддерживающий несколько типов зарядки.

Сколько сейчас стоят повербанки

В период отключений света на портативные зарядки резко возрос спрос и соответственно цены. Вместе с тем, некоторые модели были по-настоящему дефицитными.

Однако сейчас ситуация стабилизировалась, поэтому вполне возможно приобрести повербанк в пределах 500 гривен. В то же время учитывайте, что от емкости зависит стоимость зарядки: чем она больше - тем выше цена.

Если сумма превышает 2 000-3 000 гривен, тогда повербанк можно использовать не только для бытовой зарядки телефона.

Ниже приведены средние цены на популярные модели повербанков:

Скриншоты: hotline.ua