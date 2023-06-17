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На случай зимнего блекаута. Какой купить повербанк сейчас, чтобы потом не переплачивать

Новина українською →
Украина, Суббота 17 июня 2023 20:21
На случай зимнего блекаута. Какой купить повербанк сейчас, чтобы потом не переплачивать Как выбрать повербанк (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Несмотря на то, что сейчас у украинцев нет проблем с электроснабжением, нас уже предупреждают о такой вероятности зимой. Соответственно, все приобретенные аккумуляторы, лампы и портативные зарядки могут понадобиться.

А если вы еще не приобрели качественный повербанк, как это сделать - читайте ниже на Styler.

На что обращать внимание при выборе

  • Емкость батареи

Чем больше емкость повербанка, тем больше устройств он сможет заряжать. В то же время, емкость влияет также на его вес и размер.

Подзарядить смартфон в течение дня помогут модели емкостью 5 000-9 999 мАч, а аккумуляторы на 10 000 мАч можно смело брать с собой в путешествие на 2-3 дня.

Для многодневного использования без дополнительной зарядки выбирайте мощные повербанки от 20 000 до 30 000 мАч в крепком металлическом корпусе.

  • Функционал

Сегодня существует широкий выбор повербанков в зависимости от целей использования. Поэтому перед покупкой точно определите, зачем он вам нужен.

Если требуется быстрая зарядка телефона, выбирайте повербанк с поддержкой быстрой зарядки. Однако эта функция будет работать только в том случае, если ваш гаджет поддерживает ее.

Если вы не любите носить с собой провода, отдавайте предпочтения моделям с беспроводной зарядкой.

Если вам нужно заряжать несколько устройств одновременно, ищите повербанки с несколькими входными разъемами и большей емкостью аккумулятора.

  • Способ зарядки

Как и любой другой портативный аккумулятор, повербанки нужно время от времени заряжать. Как часто - зависит от его емкости и объемов использования.

Сегодня на рынке представлены модели с двумя типами зарядки:

  • от сети: USB Type-C и Micro-USB
  • от солнечной энергии

Стоит отметить, что солнечные батареи в повербанках обычно достаточно маленькие для быстрой зарядки, так что это может занимать много времени.

Идеальным выбором станет аккумулятор, поддерживающий несколько типов зарядки.

Сколько сейчас стоят повербанки

В период отключений света на портативные зарядки резко возрос спрос и соответственно цены. Вместе с тем, некоторые модели были по-настоящему дефицитными.

Однако сейчас ситуация стабилизировалась, поэтому вполне возможно приобрести повербанк в пределах 500 гривен. В то же время учитывайте, что от емкости зависит стоимость зарядки: чем она больше - тем выше цена.

Если сумма превышает 2 000-3 000 гривен, тогда повербанк можно использовать не только для бытовой зарядки телефона.

Ниже приведены средние цены на популярные модели повербанков:

На случай зимнего блекаута. Какой купить повербанк сейчас, чтобы потом не переплачиватьНа случай зимнего блекаута. Какой купить повербанк сейчас, чтобы потом не переплачиватьНа случай зимнего блекаута. Какой купить повербанк сейчас, чтобы потом не переплачивать

Скриншоты: hotline.ua

Раньше мы рассказывали, как выбрать повербанк для разных устройств.

Читайте также, как не дать аккумулятору "убить" батарею вашего телефона.

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