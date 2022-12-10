Випадіння волосся пов’язали з серйозними хворобами: коли треба бігти до лікаря

Топ 10 причин випадіння волосся

Анемія

Це знижений рівень еритроцитів та/або гемоглобіну в крові. Дефіцит заліза призводить до порушення синтезу колагену, а гіпоксія погано впливає на тканини та клітини.

Щоб виявити, необхідно зробити загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові на ферритин, вітамін В9, В12, та загальну залізозв'язуючу здатність сироватки крові (ЗЗЗС). В лабораторії часто є цілий пакет, який включає ці показники.

Гіпотиреоз

Це зниження функції щитоподібної залози. Перевірити можна за допомогою біохімічного аналізу крові на ТТГ, для початку. А далі, при необхідності, знадобляться додаткові показники.

Перенесена вірусна інфекція, в тому числі Covid-19

До речі, дуже розповсюджене явище, навіть якщо захворювання було перенесено в легкій формі. Обумовлено інтоксикацією організму, мікротррмбозами, токсичною дією препаратів для лікування.

Стрес

Зрозуміло, що це також дуже актуальна історія на сьогодні.

Дефіцит білка

Білок необхідний для синтезу колагену. Перевіряють за допомогою біохімічного аналізу крові на загальний білок.

Дефіцит вітаміну D3

Він необхідний для нормального росту волосяного фолікула. Щоб перевірити, здають біохімічний аналіз крові на 25 (ОН) D.

Вагітність та післяпологовий період

Для перевірки здають загальний кальцій, ферритин, вітаміни В9 та В12, ЗЗЗС, білок, 25 (ОН) D, ТТГ.

Прийом деяких лікарських препаратів

Інтоксикація важкими металами і токсичними речовинами

Порушення всмоктування речовин з ШКТ

В цьому випадку важливо разом з лікарем зібрати анамнез та дивтися на додаткові скарги.

В будь-якому разі втрата волосся - не норма. Зверніться до сімейного лікаря, щоб зрозуміти причину і почати лікування якомога швидше.