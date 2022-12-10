Випадіння волосся пов’язали з серйозними хворобами: коли треба бігти до лікаря

Випадіння волосся - дуже неприємна проблема, яка найчастіше є сигналом, що з організмом щось не так. Першопричиною може бути як банальна нестача поживних речовин в організмі, так і серйозна хвороба.
Про це розповіла доктор Вікторія Кучеренко в Instagram.
Це знижений рівень еритроцитів та/або гемоглобіну в крові. Дефіцит заліза призводить до порушення синтезу колагену, а гіпоксія погано впливає на тканини та клітини.
Щоб виявити, необхідно зробити загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові на ферритин, вітамін В9, В12, та загальну залізозв'язуючу здатність сироватки крові (ЗЗЗС). В лабораторії часто є цілий пакет, який включає ці показники.
Це зниження функції щитоподібної залози. Перевірити можна за допомогою біохімічного аналізу крові на ТТГ, для початку. А далі, при необхідності, знадобляться додаткові показники.
До речі, дуже розповсюджене явище, навіть якщо захворювання було перенесено в легкій формі. Обумовлено інтоксикацією організму, мікротррмбозами, токсичною дією препаратів для лікування.
Зрозуміло, що це також дуже актуальна історія на сьогодні.
Білок необхідний для синтезу колагену. Перевіряють за допомогою біохімічного аналізу крові на загальний білок.
Він необхідний для нормального росту волосяного фолікула. Щоб перевірити, здають біохімічний аналіз крові на 25 (ОН) D.
Для перевірки здають загальний кальцій, ферритин, вітаміни В9 та В12, ЗЗЗС, білок, 25 (ОН) D, ТТГ.
В цьому випадку важливо разом з лікарем зібрати анамнез та дивтися на додаткові скарги.
В будь-якому разі втрата волосся - не норма. Зверніться до сімейного лікаря, щоб зрозуміти причину і почати лікування якомога швидше.
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