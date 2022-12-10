Выпадение волос связали с серьезными болезнями: когда нужно бежать к врачу

Выпадение волос – крайне неприятная проблема, которая чаще всего является сигналом, что с организмом что-то не так. Первопричиной может быть как банальная нехватка питательных веществ в организме, так и серьезная болезнь.
Об этом рассказала доктор Виктория Кучеренко в Instagram.
Это пониженный уровень эритроцитов и/или гемоглобина в крови. Дефицит железа приводит к нарушению синтеза коллагена, а гипоксия плохо влияет на ткани и клетки.
Чтобы выявить, необходимо сделать общий анализ крови, биохимический анализ крови на ферритин, витамин В9, В12 и общую железосвязывающую способность сыворотки крови (ЗЗЗС). В лаборатории часто есть целый пакет, включающий эти показатели.
Это понижение функции щитовидной железы. Проверить можно с помощью биохимического анализа крови на ТТГ для начала. А дальше при необходимости понадобятся дополнительные показатели.
Кстати, очень распространенное явление, даже если заболевание было перенесено в легкой форме. Обусловлено интоксикацией организма, микротррмбозами, токсическим действием препаратов для лечения.
Понятно, что это очень актуальная история на сегодня.
Белок необходим для синтеза коллагена. Проверяют биохимическим анализом крови на общий белок.
Он необходим для нормального роста волосяного фолликула. Чтобы проверить, сдают биохимический анализ крови на 25(ОН)D.
Для проверки сдают общий кальций, ферритин, витамины В9 и В12, ЗЗОС, белок, 25(ОН)D, ТТГ.
В этом случае важно вместе с врачом собрать анамнез и смотреть на дополнительные жалобы.
В любом случае потеря волос – не норма. Обратитесь к семейному врачу, чтобы понять причину и начать лечение как можно скорее.
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