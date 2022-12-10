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Випадіння волосся пов’язали з серйозними хворобами: коли треба бігти до лікаря

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Субота 10 грудня 2022 11:01
Випадіння волосся пов’язали з серйозними хворобами: коли треба бігти до лікаря Як зупинити випадіння волосся (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Випадіння волосся - дуже неприємна проблема, яка найчастіше є сигналом, що з організмом щось не так. Першопричиною може бути як банальна нестача поживних речовин в організмі, так і серйозна хвороба.

Про це розповіла доктор Вікторія Кучеренко в Instagram.

Топ 10 причин випадіння волосся

  • Анемія

Це знижений рівень еритроцитів та/або гемоглобіну в крові. Дефіцит заліза призводить до порушення синтезу колагену, а гіпоксія погано впливає на тканини та клітини.

Щоб виявити, необхідно зробити загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові на ферритин, вітамін В9, В12, та загальну залізозв'язуючу здатність сироватки крові (ЗЗЗС). В лабораторії часто є цілий пакет, який включає ці показники.

  • Гіпотиреоз

Це зниження функції щитоподібної залози. Перевірити можна за допомогою біохімічного аналізу крові на ТТГ, для початку. А далі, при необхідності, знадобляться додаткові показники.

  • Перенесена вірусна інфекція, в тому числі Covid-19

До речі, дуже розповсюджене явище, навіть якщо захворювання було перенесено в легкій формі. Обумовлено інтоксикацією організму, мікротррмбозами, токсичною дією препаратів для лікування.

  • Стрес

Зрозуміло, що це також дуже актуальна історія на сьогодні.

  • Дефіцит білка

Білок необхідний для синтезу колагену. Перевіряють за допомогою біохімічного аналізу крові на загальний білок.

  • Дефіцит вітаміну D3

Він необхідний для нормального росту волосяного фолікула. Щоб перевірити, здають біохімічний аналіз крові на 25 (ОН) D.

  • Вагітність та післяпологовий період

Для перевірки здають загальний кальцій, ферритин, вітаміни В9 та В12, ЗЗЗС, білок, 25 (ОН) D, ТТГ.

  • Прийом деяких лікарських препаратів
  • Інтоксикація важкими металами і токсичними речовинами
  • Порушення всмоктування речовин з ШКТ

В цьому випадку важливо разом з лікарем зібрати анамнез та дивтися на додаткові скарги.

В будь-якому разі втрата волосся - не норма. Зверніться до сімейного лікаря, щоб зрозуміти причину і почати лікування якомога швидше.

Раніше ми писали, як правильно приймати вітамін D, і кому це треба робити обов’язково.

Також читайте, як приховати сивину без фарбування.

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