Випадіння волосся пов’язали з серйозними хворобами: коли треба бігти до лікаря
Випадіння волосся - дуже неприємна проблема, яка найчастіше є сигналом, що з організмом щось не так. Першопричиною може бути як банальна нестача поживних речовин в організмі, так і серйозна хвороба.
Про це розповіла доктор Вікторія Кучеренко в Instagram.
Топ 10 причин випадіння волосся
- Анемія
Це знижений рівень еритроцитів та/або гемоглобіну в крові. Дефіцит заліза призводить до порушення синтезу колагену, а гіпоксія погано впливає на тканини та клітини.
Щоб виявити, необхідно зробити загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові на ферритин, вітамін В9, В12, та загальну залізозв'язуючу здатність сироватки крові (ЗЗЗС). В лабораторії часто є цілий пакет, який включає ці показники.
- Гіпотиреоз
Це зниження функції щитоподібної залози. Перевірити можна за допомогою біохімічного аналізу крові на ТТГ, для початку. А далі, при необхідності, знадобляться додаткові показники.
- Перенесена вірусна інфекція, в тому числі Covid-19
До речі, дуже розповсюджене явище, навіть якщо захворювання було перенесено в легкій формі. Обумовлено інтоксикацією організму, мікротррмбозами, токсичною дією препаратів для лікування.
- Стрес
Зрозуміло, що це також дуже актуальна історія на сьогодні.
- Дефіцит білка
Білок необхідний для синтезу колагену. Перевіряють за допомогою біохімічного аналізу крові на загальний білок.
- Дефіцит вітаміну D3
Він необхідний для нормального росту волосяного фолікула. Щоб перевірити, здають біохімічний аналіз крові на 25 (ОН) D.
- Вагітність та післяпологовий період
Для перевірки здають загальний кальцій, ферритин, вітаміни В9 та В12, ЗЗЗС, білок, 25 (ОН) D, ТТГ.
- Прийом деяких лікарських препаратів
- Інтоксикація важкими металами і токсичними речовинами
- Порушення всмоктування речовин з ШКТ
В цьому випадку важливо разом з лікарем зібрати анамнез та дивтися на додаткові скарги.
В будь-якому разі втрата волосся - не норма. Зверніться до сімейного лікаря, щоб зрозуміти причину і почати лікування якомога швидше.
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