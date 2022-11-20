Цим людям обов'язково приймати вітамін D: лікар дала назви препаратів

Вітамін D - вітамін сонця й життя, який потрібен абсолютно всім з першого місяця життя до останніх днів. Проте деякі категорії можуть відчувати його дефіцит, особливо в зимовий період. І приймати його треба додатково.

Кому саме, в яких дозах і які препарати, розповіла лікар Ольга Леськів.

Що таке вітамін D

Вітамін D або кальциферол - це жиророзчинний вітамін.

Загалом є шість форм вітаміну, але клінічне значення має вітамін D2 (ергокальциферол) та вітамін D3 (холекальциферол).

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D2 - міститься в продуктах харчування (морська риба, яєчний жовток, печінка тріски, вершкове масло).

D3 - виробляється в шкірі під дією сонячних променів.

Для чого потрібен цей вітамін?

Для нормального функціонування:

опорно-рухової системи - профілактика рахіту, остеопорозу, переломів, остеомаляції,

нервової системи,

імунної системи,

кальціє-фосфорного обміну і рівня кальцію в крові,

для профілактики депресивних розладів, аутоімунних процесів, цукрового діабету та ожиріння.

Хто може бути в групі ризику щодо зниження рівня вітаміну D?

Діти - вони швидко ростуть і можуть мати більші потреби та недостатнє надходження.

Вагітні жінки.

Люди з хронічними захворюваннями (хронічна хвороба нирок, печінки, кишечника, при вживанні деяких препаратів).

Жінки репродуктивного віку і дівчата пубертатного віку.

Люди, які мають недостатнє харчування та не перебувають на сонці.

Чи потрібно всім здавали аналіз крові на визначення вітаміну D?

Ні. Якщо ви будете приймати профілактичну дозу, не маєте ніяких скарг і не належите до групи ризику, то аналіз на визначення вітаміну D вам не потрібний.

На які препарати треба звернути увагу: