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Цим людям обов'язково приймати вітамін D: лікар дала назви препаратів

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Неділя 20 листопада 2022 12:20
Цим людям обов'язково приймати вітамін D: лікар дала назви препаратів Фото: Кому треба приймати вітамін D (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Вітамін D - вітамін сонця й життя, який потрібен абсолютно всім з першого місяця життя до останніх днів. Проте деякі категорії можуть відчувати його дефіцит, особливо в зимовий період. І приймати його треба додатково.

Кому саме, в яких дозах і які препарати, розповіла лікар Ольга Леськів.

Що таке вітамін D

Вітамін D або кальциферол - це жиророзчинний вітамін.
Загалом є шість форм вітаміну, але клінічне значення має вітамін D2 (ергокальциферол) та вітамін D3 (холекальциферол).

D2 - міститься в продуктах харчування (морська риба, яєчний жовток, печінка тріски, вершкове масло).

D3 - виробляється в шкірі під дією сонячних променів.

Для чого потрібен цей вітамін?

Для нормального функціонування:

  • опорно-рухової системи - профілактика рахіту, остеопорозу, переломів, остеомаляції,
  • нервової системи,
  • імунної системи,
  • кальціє-фосфорного обміну і рівня кальцію в крові,
  • для профілактики депресивних розладів, аутоімунних процесів, цукрового діабету та ожиріння.

Хто може бути в групі ризику щодо зниження рівня вітаміну D?

  • Діти - вони швидко ростуть і можуть мати більші потреби та недостатнє надходження.
  • Вагітні жінки.
  • Люди з хронічними захворюваннями (хронічна хвороба нирок, печінки, кишечника, при вживанні деяких препаратів).
  • Жінки репродуктивного віку і дівчата пубертатного віку.
  • Люди, які мають недостатнє харчування та не перебувають на сонці.

Чи потрібно всім здавали аналіз крові на визначення вітаміну D?

Ні. Якщо ви будете приймати профілактичну дозу, не маєте ніяких скарг і не належите до групи ризику, то аналіз на визначення вітаміну D вам не потрібний.

На які препарати треба звернути увагу:

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Раніше ми писали про важливий вітамін, який треба давати дітям.

Крім того читайте, які вітаміни треба пити восени.

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