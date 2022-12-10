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Выпадение волос связали с серьезными болезнями: когда нужно бежать к врачу

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Суббота 10 декабря 2022 11:01
Выпадение волос связали с серьезными болезнями: когда нужно бежать к врачу Как остановить выпадение волос (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Выпадение волос – крайне неприятная проблема, которая чаще всего является сигналом, что с организмом что-то не так. Первопричиной может быть как банальная нехватка питательных веществ в организме, так и серьезная болезнь.

Об этом рассказала доктор Виктория Кучеренко в Instagram.

Топ 10 причин выпадения волос

  • Анемия

Это пониженный уровень эритроцитов и/или гемоглобина в крови. Дефицит железа приводит к нарушению синтеза коллагена, а гипоксия плохо влияет на ткани и клетки.

Чтобы выявить, необходимо сделать общий анализ крови, биохимический анализ крови на ферритин, витамин В9, В12 и общую железосвязывающую способность сыворотки крови (ЗЗЗС). В лаборатории часто есть целый пакет, включающий эти показатели.

  • Гипотиреоз

Это понижение функции щитовидной железы. Проверить можно с помощью биохимического анализа крови на ТТГ для начала. А дальше при необходимости понадобятся дополнительные показатели.

  • Перенесенная вирусная инфекция, включая Covid-19

Кстати, очень распространенное явление, даже если заболевание было перенесено в легкой форме. Обусловлено интоксикацией организма, микротррмбозами, токсическим действием препаратов для лечения.

  • Стресс

Понятно, что это очень актуальная история на сегодня.

  • Дефицит белка

Белок необходим для синтеза коллагена. Проверяют биохимическим анализом крови на общий белок.

  • Дефицит витамина D3

Он необходим для нормального роста волосяного фолликула. Чтобы проверить, сдают биохимический анализ крови на 25(ОН)D.

  • Беременность и послеродовой период

Для проверки сдают общий кальций, ферритин, витамины В9 и В12, ЗЗОС, белок, 25(ОН)D, ТТГ.

  • Прием некоторых лекарственных препаратов
  • Интоксикация тяжелыми металлами и токсичными веществами
  • Нарушение всасывания веществ из ЖКТ

В этом случае важно вместе с врачом собрать анамнез и смотреть на дополнительные жалобы.

В любом случае потеря волос – не норма. Обратитесь к семейному врачу, чтобы понять причину и начать лечение как можно скорее.

Раньше мы писали, как правильно принимать витамин D, и кому это нужно делать обязательно.

Также читайте, как скрыть седину без окрашивания.

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