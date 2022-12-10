Выпадение волос связали с серьезными болезнями: когда нужно бежать к врачу
Выпадение волос – крайне неприятная проблема, которая чаще всего является сигналом, что с организмом что-то не так. Первопричиной может быть как банальная нехватка питательных веществ в организме, так и серьезная болезнь.
Об этом рассказала доктор Виктория Кучеренко в Instagram.
Топ 10 причин выпадения волос
- Анемия
Это пониженный уровень эритроцитов и/или гемоглобина в крови. Дефицит железа приводит к нарушению синтеза коллагена, а гипоксия плохо влияет на ткани и клетки.
Чтобы выявить, необходимо сделать общий анализ крови, биохимический анализ крови на ферритин, витамин В9, В12 и общую железосвязывающую способность сыворотки крови (ЗЗЗС). В лаборатории часто есть целый пакет, включающий эти показатели.
- Гипотиреоз
Это понижение функции щитовидной железы. Проверить можно с помощью биохимического анализа крови на ТТГ для начала. А дальше при необходимости понадобятся дополнительные показатели.
- Перенесенная вирусная инфекция, включая Covid-19
Кстати, очень распространенное явление, даже если заболевание было перенесено в легкой форме. Обусловлено интоксикацией организма, микротррмбозами, токсическим действием препаратов для лечения.
- Стресс
Понятно, что это очень актуальная история на сегодня.
- Дефицит белка
Белок необходим для синтеза коллагена. Проверяют биохимическим анализом крови на общий белок.
- Дефицит витамина D3
Он необходим для нормального роста волосяного фолликула. Чтобы проверить, сдают биохимический анализ крови на 25(ОН)D.
- Беременность и послеродовой период
Для проверки сдают общий кальций, ферритин, витамины В9 и В12, ЗЗОС, белок, 25(ОН)D, ТТГ.
- Прием некоторых лекарственных препаратов
- Интоксикация тяжелыми металлами и токсичными веществами
- Нарушение всасывания веществ из ЖКТ
В этом случае важно вместе с врачом собрать анамнез и смотреть на дополнительные жалобы.
В любом случае потеря волос – не норма. Обратитесь к семейному врачу, чтобы понять причину и начать лечение как можно скорее.
Раньше мы писали, как правильно принимать витамин D, и кому это нужно делать обязательно.
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