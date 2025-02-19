Вінтаж 80-х та етніка: Андре Тан назвав головні тренди прикрас на 2025 рік

Популярний український дизайнер Андре Тан, який часто ділиться у своєму блозі порадами щодо моди та стилю, цього разу розповів про трендові прикраси на 2025 рік.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram стиліста.

Дизайнер підкреслив, що загальна тенденція свідчить про те, що прикраси мають бути помітними. Тому необхідно відкласти на верхню полицю шафи мінімалістичні прикраси та зосередитися на яскравих і виразних.

Які прикраси будуть у моді 2025 року

Етніка

У трендах на 2025 рік прикраси ручної роботи з природними мотивами, символікою природи (зображення сонця, місяця, дерев) і різними текстурами.

Один з найпопулярніших способів носити етнічні браслети у 2025 році - це створити акцент на одній руці. Ви можете носити відразу кілька браслетів, комбінуючи їх за матеріалом або формою (стрічки, браслети з бісеру тощо). Це допоможе створити цікавий і гармонійний образ, який привертатиме увагу.



Андре Тан назвав тренди прикрас (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Вінтаж 80-х

У 2025 році, коли багато людей втомилися від мінімалізму і нейтральних відтінків, повернення яскравості й виразності сприймається як свіжі віяння. Усе, що було яскравим, незвичним і епатажним у 80-ті, знову актуальне.

За словами Андре Тана, в моду повертаються масивні підвіски, яскраві кольори та великі форми. Яскраві окуляри, великі сережки, ланцюжки, сережки-кільця і вінтажні сумки допоможуть додати у ваш образ елементи ретро, не перевантажуючи його.



Андре Тан назвав тренди прикрас (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Гіперформи

Масивні сережки та браслети з об'ємними елементами - мастхев весняного сезону.

Один з найстильніших способів носити масивні прикраси - це поєднувати їх з однотонним одягом. Білі сорочки, сукні нейтральних відтінків або однотонні топи й сукні стануть чудовою основою для великих сережок або браслетів, які привертатимуть усю увагу.



Андре Тан розповів, які прикраси будуть у моді (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Стрази та кристали

У 2025 році стрази та кристали знову стають одними з головних акцентів у прикрасах. Ці елементи додають в образ яскравість, елегантність і ефектний блиск.

Найпопулярніший спосіб носити прикраси з кристалами та стразами у 2025 році - це створити однотонний образ і додати до нього одну яскраву прикрасу. Наприклад, стильну сукню або костюм у нейтральних відтінках можна доповнити великими сережками, браслетом або каблучкою з кристалами.



Андре Тан розповів, які прикраси будуть у моді (фото: instagram.com/andre_tan_official)