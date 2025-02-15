Стильні фішки 2025 року: як носити речі, щоб виділятися із сірого натовпу

Стильні прийоми - це методи й способи комбінування елементів гардероба, які допомагають створити яскраві та модні образи. Деякі з цих прийомів допомагають підкреслити індивідуальність, інші - зробити образ більш елегантним і актуальним.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост стиліста less_is_best_fashion в Instagram розповідає, які модні прийоми можна взяти собі на замітку, щоб виділятися з натовпу.

Що ж таке стилізація? Часто цей термін розуміють неправильно і вважають, що це тільки для fashion-блогерів. Але ж не завжди стилізовані образи виходять занадто складними або непридатними для життя. Однак у них точно є за що зачепитися оку.

"Стилізація дає нам змогу проявити свій стиль, смаки та вподобання, креатив, обрати з маси прийомів саме ті, які до душі, і тим самим заявити про себе!" - зазначила стилістка.

Речі задом наперед

Цей тренд повертається з новою силою. Замість того, щоб одягати одяг традиційним способом, модники у 2025 році починають носити речі задом наперед. Такий підхід додає грайливості та несподіванки образу. Це стосується не тільки футболок і сорочок, а й суконь і светрів, які мають особливо цікавий вигляд, якщо носити їх з відкритою спиною вперед. Подібний стиль створює атмосферу "випадкового" шарму, який акцентує увагу на незвичному підході до базових речей.



Речі задом наперед (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Спідниця поверх штанів

Мікс із класичних штанів і спідниці - це не просто тренд, а ціла нова концепція комбінування одягу. Складаючи такий ансамбль, можна домогтися унікального і стильного образу, який ніби "розриває" стандарти традиційного жіночого та чоловічого вбрання. Штани, вдягнені під спідницю, створюють цікаву багатошаровість, додаючи глибини й складності образу. Ця фішка підходить для тих, хто хоче додати несподіваний елемент до свого повсякденного стилю і погратися з текстурами та формами.



Спідниця і штани в одному образі (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Складні багатошарові "луки"

Багатошаровість, як і раніше, актуальна у 2025 році. Вона додає не тільки тепла, а й візуальної глибини в образ. Важливо не тільки грамотно поєднувати різні тканини й елементи гардероба, а й створювати контрасти між щільними та легкими тканинами, темними й світлими відтінками. Наприклад, можна вдягати прозорі або повітряні топи поверх цупких джемперів, поєднувати довгі кардигани з укороченими куртками або комбінувати різні за довжиною спідниці та штани. Цей стиль дає можливість висловити креативність і створити індивідуальний, багатогранний look.



Варіанти з багатошаровими образами (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Контрастні поєднання

Одним зі стильних прийомів є поєднання контрастних кольорів, фактур та елементів одягу. Наприклад, можна поєднувати шкіряні елементи з м'якими тканинами (оксамит, кашемір) або яскраві кольори з нейтральними відтінками. Або ж спортивні вітрівки з класичними сукнями, спідницями, високими підборами.



Варіанти з вітровками (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Будуарна естетика на кожен день

Сукні, натхненні класичним стилем спідньої білизни, стають дедалі популярнішими. Комбінації, які мають вигляд довгих нічних сорочок або суконь у стилі 1990-х з тонкими бретельками, ідеально підходять для створення витонченого і спокусливого образу. Ці сукні можна носити як у вечірньому, так і в повсякденному варіанті, комбінуючи з жакетами й стильним взуттям, а також зі спортивним стилем.



Будуарна естетика в поєднанні з різними стилями (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)