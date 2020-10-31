Винуватець страшної ДТП на Майдані розповів свою версію: отямився, коли били по обличчю

ДТП на Майдані Незалежності (фото: twitter.com/AMykhailovaA)

Винуватцю аварії не забороняли керувати транспортом через проблеми зі здоров'ям

Винуватець смертельної ДТП на Майдані 30 жовтня, в якій загинули дві жінки та постраждала сім'я з немовлям, розповів свою версію про страшну аварію та її причини.

Після судового засідання 31 жовтня Юрій Назаренко заявив, що їхав з кардіологічного центру і йому раптом стало погано за кермом і він втратив свідомість. Про це передає APnews.

При цьому 66-річний чоловік запевнив, що перед тим, як сісти у свій позашляховик Land Rover і поїхати, він почував себе добре.

Рухаючись в бік Майдану Незалежності та проїхавши до повороту на Хрещатик раптово його самопочуття різко погіршилося.

Назаренко розповів, що втратив свідомість і прийшов до тями лише після того, як його почали бити по обличчю.

"Прийшов у себе, коли хтось мене бив по обличчю, не пам'ятаю, що там було... Я нічого не розумів", - згадує чоловік про момент ДТП.

Згідно з показаннями лікаря, у Назаренка раніше був інсульт. Про це медик заявив на сьогоднішньому судовому засіданні, на якому чоловікові обирали запобіжний захід.

Лікар розповів, що Назаренка 19 жовтня прооперували, а потім був реабілітаційний період, який проходив без ускладнень.

26 жовтня чоловіка виписали з клініки, а 30 жовтня він повторно приїхав на огляд.

Також зазначається, що заборон на управління авто не було, водій сам повинен був вирішити, чи може він керувати транспортом.

Винуватець смертельної ДТП на Майдані в суді 31 жовтня (фото: t.me/u_now)

Нагадаємо, що смертельна ДТП на Майдані сталася в п'ятницю 30 жовтня близько 16:00. В результаті аварії в пішохідній зоні загинули дві людини, ще троє отримали травми.

Раніше повідомлялося, що сьогодні суд відправив винуватця ДТП на Майдані під цілодобовий домашній арешт. Сторона захисту заявила, що підозрюваний повністю визнає провину і готовий виплатити компенсації постраждалим.