Виновато не государство, а люди. Как киевлянам в СССР объясняли отсутствие колбасы на прилавках
Пустые прилавки в магазинах СССР помнят миллионы людей. Хотя сама советская власть хвасталась своими достижениями, богатством и, конечно же, главным ресурсом - "самыми счастливыми" в мире людьми…
Ну, а в том, что в магазинах прод- и промтоваров "было все", но по факту не было ничего, коммунисты и их прихвостни обвиняли сам трудовой люд.
Сейчас предлагаем вам один из примеров того, как пропагандисты объясняли отсутствие колбасы в одном из киевских магазинов.
Так, в газете "Вечерний Киев" от 21 ноября 1961 года вышел небольшой материал под названием "Ласі на чужі ковбаси" авторства некоего "товарища" Романенко.
И там такой текст:
Один из гастрономов Киева.
- "Молочная" колбаса есть? - спрашивает покупатель.
- Закончилась, - отвечает продавец.
- Жаль... А "Телячья" есть?
- Тоже нету...
- И "Украинской жареной" что-то не видно...
- Раньше привозили больше...
Представьте теперь, что мы в один миг перенеслись к Киевской колбасной фабрике, которой руководит И. И. Гур. Вот из ворот выезжает автомашина. В кузове ливерная колбаса. А под ней 38 килограммов сортовых колбас: "Молочной", "Телячьей", "Украинской жареной", - не указанных в накладной...
Как видно, у грузчика фабрики П. П. Халявко и лифтера В. П. Антоненко, которые загружали машину, аппетит не плохой. Во всяком случае далеко не хуже, чем, скажем, у экспедитора колбасной фабрики Г. М. Азарова.
В начале октября этот ловкач ловко выкатил из фабрики колечко левой колбасы весом в 18 килограммов.
Наказали ли вора?
- Я в то время был в отпуске, - пояснил директор фабрики.
А ведь после того, как И. И. Гур вернулся на предприятие, прошел почти месяц. И никаких выводов. Кстати, поступок Халявко и Антоненко тоже длительное время не рассматривался руководством фабрики.
В свете этих фактов становятся понятными действия еще одного колбасника - Н. А. Фридмана. Водитель автотранспортного предприятия №09669, он по совместительству работал на Киевской фабрике экспедитором.
Условия "контроля" на предприятии позволяли ему совершать всевозможные колбасные манипуляции. Тысячи рублей текли к его грязным рукам. И никто "не замечал" этого... Как "не заметили" и поступка Азарова...
Пока в дело не вмешались народные контролеры и работники милиции.
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Конечно, о том, что в СССР каждый "крутился, как мог", тоже знают все. И, как видим, советская власть придумала способ, как выкрутить деяния "работяг" в свою пользу - переложить ответственность за дефицит товаров в магазинах по всему "совку" на плечи воришек.
Учитывая то, что подобные материалы публиковались в СМИ частенько, то, можно предположить, что в них действительно кто-то верил.
Так же, как даже некоторые представители засланной в Сибири элиты верили, что "товарищ Сталин не в курсе, что делают его подчиненные, потому что если бы был в курсе - не допустил бы такого"…
Ранее появились запрещенные фото из СССР, которые показывают суровую правду о советских людях.
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