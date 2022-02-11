Винна не держава, а люди. Як киянам у СРСР пояснювали відсутність ковбаси на прилавках

Ну, а те, що у магазинах прод- і промтоварів "було все", але по факту не було нічого, винними комуністи і їхні посіпаки робили самих людей.

Пусті прилавки у магазинах СРСР пам'ятають мільйони людей. Хоча сама радянська влада вихвалялася своїми досягненнями, багатством і, звісно ж, головним ресурсом - "найщасливішими у світі" людьми…

Зараз пропонуємо вам один з прикладів того, як пропагандисти пояснювали відсутність ковбаси у одному з київських магазинів.

Так, у газеті "Вечірній Київ" від 21 листопада 1961 року вийшов невеличкий матеріал під назвою "Ласі на чужі ковбаси" авторства такого собі "товаріща" Романенка.

І там такий текст:

Один з гастрономів Києва.

- "Молочна" ковбаса є? - запитує покупець.

- Закінчилася, - відповідає продавець.

- Шкода... А "Теляча" є?

- Теж нема...

- І "Української смаженої" щось не видно...

- Раніше привозили більше...

Уявіть тепер, що ми в одну мить перенеслися до Київської ковбасної фабрики, якою керує І. І. Гур. Ось з воріт виїжджає автомашина. В кузові ліверна ковбаса. А під нею 38 кілограмів сортових ковбас: "Молочної", "Телячої", "Української смаженої", - не вказаних у накладній...

Як видко, у вантажника фабрики П. П. Халявка та ліфтера В. П. Антоненка, які завантажували машину, апетит не поганий. В усякому разі далеко не гірший, ніж, скажімо, в експедитора ковбасної фабрики Г. М. Азарова.

На початку жовтня цей спритник вправно викотив з фабрики кілечко лівої ковбаси вагою у 18 кілограмів.

Чи ж покарали злодія?

- Я в той час був у відпустці, - пояснив директор фабрики.

Але ж після того, як І. І. Гур повернувся на підприємство, минув майже місяць. І ніяких висновків. До речі, вчинок Халявка та Антоненка теж тривалий час не розглядався керівництвом фабрики.

У світлі цих фактів стають зрозумілішими дії ще одного ковбасника - Н. А. Фрідмана. Водій автотранспортного підприємства №09669, він за сумісництвом працював на Київській фабриці експедитором.

Умови "контролю" на підприємстві дозволяли йому чинити всілякі ковбасні маніпуляції. Тисячі карбованців текли до його брудних рук. І ніхто "не помічав" цього... Як "не помітили" й вчинку Азарова...

Поки у справу не втрутилися народні контролери та працівники міліції.

Скриншот

Звісно, про те, що у СРСР кожен "крутився, як міг", теж знають усі. І, як бачимо, радянська влада придумала спосіб, як викрутити діяння "роботяг" на свою користь - перекласти відповідальність за дефіцит товарів у магазинах по всьому "совку" на плечі злодюжок.

З огляду на те, що подібні матеріали публікувалися у ЗМІ частенько, то, можна припустити, що у них дійсно хтось вірив.

Так само, як навіть деякі представники засланої до Сибіру еліти вірили, що "товариш Сталін не в курсі, що роблять його підлеглі, бо якби був в курсі - не допустив би такого"…