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Винницу начали "терроризировать" лисы: не боятся людей и машин

Автор: Людмила Жукова

В Виннице в последние дни просто нашествие лисиц. Животные, очевидно, голодные и идут искать пропитание к людям.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Ранок.

Несколько дней подряд горожане снимают на камеру прямо в центре города молодых животных.

Лисы свободно разгуливают по городу в поисках пищи и не боятся людей и машин. Хищники бегают как у многоэтажек, так и по дороге.

В лесном хозяйстве говорят, нашествие лис стало настоящей большой проблемой. Их развелось столько, что животные вынуждены идти в город, чтобы прокормиться.

Людей призывают ни в коем случае не подходить близко и не кормить, так как эти животные распространители бешенства.

Чем опасно бешенство

Симптомы бешенства у человека проявляются не сразу, а лишь по прошествии 1–3 месяцев с момента заражения. Иногда болезнь проявляется и намного позже – через полгода или даже год после укуса кошки, собаки или другого больного животного, что происходит в тех случаях, когда укус локализуется на нижних конечностях.

Как мы ранее писали, в Чернобыле показали хищника, который не любит фотографироваться.

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Винница