В Чернобыле показали хищника, который не любит фотографироваться
В Чернобыльском заповеднике показали известную хищницу - лису, которая принадлежит к семье псовых. Отмечается, что это животное очень не любит фотографироваться.
Снимок лисы опубликовали на Facebook-странице заповедника.
"Любознательная, изобретательная, хитрая и самостоятельная. И ближайшая родственница ... волка и собаки, потому что принадлежит к семейству псовых. Лисица обыкновенная или рыжая - хищник не редкий и не краснокнижный. Животное можно часто встретить на территории Чернобыльского заповедника", - сказано в сообщении.
Лисица любит перемещаться вдоль дорог, а охотиться она обычно на мелких грызунов.
Как и все дикие животные, лиса не фанат фотографироваться.
Лиса в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)
Для справки
Лисица обыкновенная или лисица рыжая (Vulреs vulреs) — хищное млекопитающее, которое относится к семейству псовых. В настоящее время лисица обыкновенная является наиболее распространенным и самым крупным видом из рода лисиц. Окрас и размеры лисицы имеют заметные отличия в зависимости от местности обитания. В северных регионах млекопитающий хищник имеет более крупные размеры тела и светлое окрашивание шерсти, а на юге чаще встречаются достаточно мелкие и тускло окрашенные особи
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